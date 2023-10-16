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Австрія здолала Азербайджан: результати матчів відбору Євро-2024

Результати матчів 8 раунду кваліфікації до Євро-2024
Сьогодні 20:56 200 0
Австрія здолала Азербайджан: результати матчів відбору Євро-2024

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 16-го жовтня, відбувся 1 матч у межах 8 раунду кваліфікації до Євро-2024.

Чемпіонат Європи-2024 з футболу
Кваліфікація, Тур 8
16 жовтня

Азербайджан - Австрія 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 48 Забітцер (пен)

Сьогодні відбудеться ще кілька матчів відбору на Євро-2024:

21:45 Бельгія - Швеція 

21:45 Боснія і Герцеговина - Португалія

21:45 Гібралтар - Ірландія

21:45 Греція - Нідерланди

21:45 Ісландія - Ліхтенштейн

21:45 Люксембург - Словаччина

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