Австрія здолала Азербайджан: результати матчів відбору Євро-2024

Результати матчів 8 раунду кваліфікації до Євро-2024

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 16-го жовтня, відбувся 1 матч у межах 8 раунду кваліфікації до Євро-2024.

Чемпіонат Європи-2024 з футболу

Кваліфікація, Тур 8

16 жовтня

Азербайджан - Австрія 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 48 Забітцер (пен)

Сьогодні відбудеться ще кілька матчів відбору на Євро-2024:

21:45 Бельгія - Швеція

21:45 Боснія і Герцеговина - Португалія

21:45 Гібралтар - Ірландія

21:45 Греція - Нідерланди

21:45 Ісландія - Ліхтенштейн

21:45 Люксембург - Словаччина

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