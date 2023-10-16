Австрія здолала Азербайджан: результати матчів відбору Євро-2024

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 16-го жовтня, відбувся 1 матч у межах 8 раунду кваліфікації до Євро-2024.
Чемпіонат Європи-2024 з футболу
Кваліфікація, Тур 8
16 жовтня
Азербайджан - Австрія 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 48 Забітцер (пен)
Сьогодні відбудеться ще кілька матчів відбору на Євро-2024:
21:45 Бельгія - Швеція
21:45 Боснія і Герцеговина - Португалія
21:45 Гібралтар - Ірландія
21:45 Греція - Нідерланди
21:45 Ісландія - Ліхтенштейн
21:45 Люксембург - Словаччина
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