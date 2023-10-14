Північна Ірландія розгромила Сан-Марино: результати кваліфікації Євро-2024

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі кваліфікаційного раунду чемпіонату Європи з футболу-2024.
Чемпіонат Європи-2024
Кваліфікація, Раунд 7
14 жовтня
Північна Ірландія - Сан-Марино 3:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 5 Сміт, 2:0 - 11 Мадженніс, 3:0 - 81 Макменамін
Україна - Північна Македонія 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 30 Судаков, 2:0 - 90+6 Караваєв
Сьогодні відбудеться ще 5 матчів:
19:00 Болгарія - Литва
19:00 Словенія - Фінляндія
21:45 Данія - Казахстан
21:45 Італія - Мальта
21:45 Угорщина - Сербія
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