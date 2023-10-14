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Північна Ірландія розгромила Сан-Марино: результати кваліфікації Євро-2024

Результати кваліфікації Євро-2024
Сьогодні 18:04 193 0
Північна Ірландія розгромила Сан-Марино: результати кваліфікації Євро-2024

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі кваліфікаційного раунду чемпіонату Європи з футболу-2024.

Чемпіонат Європи-2024
Кваліфікація, Раунд 7
14 жовтня

Північна Ірландія - Сан-Марино 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 5 Сміт, 2:0 - 11 Мадженніс, 3:0 - 81 Макменамін

Україна - Північна Македонія 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 30 Судаков, 2:0 - 90+6 Караваєв

Сьогодні відбудеться ще 5 матчів:

19:00 Болгарія - Литва

19:00 Словенія - Фінляндія

21:45 Данія - Казахстан

21:45 Італія - Мальта

21:45 Угорщина - Сербія

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