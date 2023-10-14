Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця

Джерело - Чемпіон.
27 липня 2023 року стартував футбольний сезон 2023/24 в українській Першій лізі.
За результатами першого етапу команди, які посядуть з першого по п’яте місця груп А та Б формують Чемпіонську групу за вихід до УПЛ з урахуванням показників першого етапу в іграх між собою. Команди, що посіли шосте-десяте місця груп А та Б формують групу Вибування за право залишитися у Першій лізі. Матчі другого етапу відбудуться весною 2024 року.
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Першої ліги
Пропонуємо Вашій увазі календар матчів групи А. У календарі вказано базові дати матчів. При надходженні детальнішої інформації щодо дати і часу матчу календар буде оновлюватися.
Календар матчів групи А української Першої ліги:
Перше коло
1 тур.
27 липня 2023 рік
- 17:00. Буковина - Нива (Тернопіль) - 0:1
28 липня 2023 рік
- 15:00. Нива (Бузова) - Агробізнес - 2:1
- 17:00. Карпати - Хуст - 1:0
29 липня 2023 рік
- 15:00. Прикарпаття - Поділля - 1:1
- 17:00. Металіст - Епіцентр - 0:1
2 тур. 6 серпня 2023 рік
- 14:00. Нива (Тернопіль) - Прикарпаття - 1:0
- 15:30. Агробізнес - Металіст - 3:1
- 16:30. Хуст - Епіцентр - 0:1
- 16:30. Поділля - Нива (Бузова) - 0:2
- 17:00. Карпати - Буковина - 2:1
3 тур. 11 серпня 2023 рік
- 15:30. Нива (Бузова) - Нива (Тернопіль) - 2:1
- 16:00. Прикарпаття - Карпати - 0:1
- 16:30. Епіцентр - Агробізнес - 1:1
12 серпня 2023 рік
- 15:30. Буковина - Хуст - 0:0
- 16:30. Металіст - Поділля - 1:1
4 тур. 18 серпня 2023 рік
- 17:00. Карпати - Нива (Бузова) - 1:1
19 серпня 2023 рік
- 15:30. Хуст - Агробізнес - 0:1
- 16:30. Поділля - Епіцентр - 0:0
20 серпня 2023 рік
- 16:00. Буковина - Прикарпаття - 1:0
- 17:00. Нива (Тернопіль) - Металіст - 0:1
5 тур. 25 серпня 2023 рік
- 17:00. Металіст - Карпати - 0:3
26 серпня 2023 рік
- 15:00. Нива (Бузова) - Буковина - 1:0
27 серпня 2023 рік
- 15:30. Прикарпаття - Хуст - 7:0
- 16:00. Епіцентр - Нива (Тернопіль) - 2:3
- 16:30. Агробізнес - Поділля - 0:0
6 тур. 2 вересня 2023 рік
- 13:00. Карпати - Епіцентр - 2:0
- 14:30. Буковина - Металіст - 1:0
3 вересня 2023 рік
- 14:30. Хуст - Поділля - 2:1
- 15:00. Прикарпаття - Нива (Бузова) - 2:2
- 17:00. Нива (Тернопіль) - Агробізнес - 0:0
7 тур. 9 вересня 2023 рік
- 15:00. Епіцентр - Буковина - 2:1
- 16:00. Агробізнес - Карпати - 0:1
10 вересня 2023 рік
- 15:00. Нива (Бузова) - Хуст - 2:2
- 16:00. Поділля - Нива (Тернопіль) - 2:0
11 жовтня 2023 рік
- Металіст - Прикарпаття - 0:1
8 тур. 15 вересня 2023 рік
- 15:00. Прикарпаття - Епіцентр - 2:2
- 15:30. Буковина - Агробізнес - 1:0
- 16:30. Карпати - Поділля - 2:1
16 вересня 2023 рік
- 13:00. Нива (Бузова) - Металіст - 0:0
- 13:30. Хуст - Нива (Тернопіль) - 2:0
9 тур. 22 вересня 2023 рік
- 15:00. Поділля - Буковина - 1:1
23 вересня 2023 рік
- 13:00. Металіст - Хуст - 0:3
- 15:00. Епіцентр - Нива (Бузова) - 0:2
- 15:30. Агробізнес - Прикарпаття - 1:1
24 вересня 2023 рік
- 16:00. Нива (Тернопіль) - Карпати - 1:1
Друге коло
10 тур. 29 вересня 2023 рік
- 14:00. Поділля - Прикарпаття - 1:1
30 вересня 2023 рік
- 14:30. Епіцентр - Металіст - 2:2
- 15:30. Нива (Тернопіль) - Буковина - 0:1
1 жовтня 2023 рік
- 14:00. Хуст - Карпати - 0:3
- 14:30. Агробізнес - Нива (Бузова) - 1:0
11 тур. 6 жовтня 2023 рік
- 13:15. Металіст - Агробізнес - 1:2
- 14:15. Прикарпаття - Нива (Тернопіль) - 0:0
7 жовтня 2023 рік
- 13:30. Епіцентр - Хуст - 3:1
8 жовтня 2023 рік
- 13:30. Нива (Бузова) - Поділля - 2:1
- 14:30. Буковина - Карпати - 0:1
Поточна турнірна таблиця:
12 тур. 14 жовтня 2023 рік
- 14:30. Агробізнес - Епіцентр - 1:1
14 жовтня 2023 рік
- 12:00. Хуст - Буковина - 1:2
- 13:00. Нива (Тернопіль) - Нива (Бузова) - 2:0
15 жовтня 2023 рік
- 12:00. Карпати - Прикарпаття
- 15:00. Поділля - Металіст
13 тур. 21 жовтня 2023 рік
- Нива (Бузова) - Карпати
- Прикарпаття - Буковина
- Металіст - Нива (Тернопіль)
- Епіцентр - Поділля
- Агробізнес - Хуст
14 тур. 28 жовтня 2023 рік
- Карпати - Металіст
- Буковина - Нива (Бузова)
- Хуст - Прикарпаття
- Нива (Тернопіль) - Епіцентр
- Поділля - Агробізнес
15 тур. 4 листопада 2023 рік
- Епіцентр - Карпати
- Металіст - Буковина
- Нива (Бузова) - Прикарпаття
- Агробізнес - Нива (Тернопіль)
- Поділля - Хуст
16 тур. 11 листопада 2023 рік
- Карпати - Агробізнес
- Буковина - Епіцентр
- Прикарпаття - Металіст
- Хуст - Нива (Бузова)
- Нива (Тернопіль) - Поділля
17 тур. 18 листопада 2023 рік
- Поділля - Карпати
- Агробізнес - Буковина
- Епіцентр - Прикарпаття
- Металіст - Нива (Бузова)
- Нива (Тернопіль) - Хуст
18 тур. 25 листопада 2023 рік
- Карпати - Нива (Тернопіль)
- Буковина - Поділля
- Прикарпаття - Агробізнес
- Нива (Бузова) - Епіцентр
- Хуст - Металіст