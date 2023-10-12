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На війні з росією загину вихованець Динамо

Вічна пам'ять Герою
Сьогодні 21:13 259 0
На війні з росією загину вихованець Динамо
#Динамо Київ

Джерело - Чемпіон.

На війні загинув вихованець Динамо Олександр Щетінін.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

"29-го вересня на Запорізькому напрямку загинув Щетінін Олександр Сергійович з Вишгорода. Він народився у 1990 році і навчався в академії Динамо. Грав за команду Локомотив, що вважався філіалом столичного клубу. На фронті мав позивний "Динамо".

Футбольний клуб Динамо висловлює найглибші співчуття рідним та близьким загиблого. Ми щиро сумуємо разом із вами.

Вічна пам'ять Герою, який віддав життя за нашу країну", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що на фронті загинув колишній суддя ITF.

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