Визначилась дата реваншу Кроуфорд - Спенс

Бій відбудеться у лютому

Джерело - Чемпіон.

Реванш між абсолютним чемпіоном у напівсередній вазі Теренсом Кроуфордом (40-0, 31 КО) та ексчемпіоном Ерролом Спенсом (28-1, 22 КО) заплановано на лютий.

Про це повідомив інсайдер Майкл Бенсон з посиланням на інсайдера Майка Коппінджера.

Ще не відома точна дата та місце проведення. Також боксери не дійшли згоди, в якій ваговій категорії пройде реванш.

Раніше Теренс говорив, що одна зі сторін зобов’язана письмово повідомити, що він вже не може вкладатися у ліміт напівсереднього дивізіону (66,68 кг).

У липні цього року Кроуфорд достроково переміг Спенса та став першим абсолютним чемпіоном світу у двох дивізіонах в епоху чотирьох поясів.