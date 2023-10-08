Брайтон та Ліверпуль розписали мирову: результати матчів АПЛ

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 8-го жовтня, відбулося 3 матчі в межах 8 туру англійської Прем'єр-ліги.

Чемпіонат Англії - АПЛ

8 тур, 8 жовтня

Брайтон - Ліверпуль 2:2 (1:2)

Голи: 1:0 - 20 Адінгра, 0:2 - 40 Салах, 1:2 - 45+1 Салах (пен), 2:2 - 78 Данк

Вест Гем - Ньюкасл Юнайтед 2:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 8 Соучек, 1:1 - 57 Ісак, 1:2 - 62 Ісак, 2:2 - 89 Кудус

Вулвергемптон - Астон Вілла 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 53 Хван Хі Чхан, 1:1 - 55 Торрес

Сьогодні відбудеться ще один матч у 8 турі АПЛ:

18:30 Арсенал - Манчестер Сіті

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