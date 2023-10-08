Атлетіко обіграв Сосьєдад, Вільярреал поступився Лас-Пальмасу: результати матчів Ла-Ліги

Результати матчів 9 туру Ла-Ліги

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 8-го жовтня, у 9-у турі іспанської Ла-Ліги відбулося 2 матчі.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга

9 тур, 8 жовтня

Вільярреал - Лас-Пальмас 1:2 (0:1)



Голи: 0:1 - 45+2 Коко, 0:2 - 51 Карлона (пен), 1:2 - 90+2 Морено

Атлетіко - Реал Сосьєдад 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 22 Ліно, 1:1 - 73 Оярсабаль, 2:1 - 89 Грізманн (пен)

Сьогодні відбудеться ще кілька матчів у Ла-Лізі:

19:30. Алавес - Сельта

19:30. Сельта - Хетафе

22:00. Гранада - Барселона

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