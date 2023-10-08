Головне
Дефлімпійська збірна України вперше за часів незалежності виграла чемпіонат світу
Сьогодні 10:24 862
Арсенал із Зінченком переміг Манчестер Сіті, Брайтон та Ліверпуль розписали мирову: результати матчів АПЛ
Сьогодні 20:24 452
WBC виготовила спеціальний чемпіонський пояс для Зеленського
Сьогодні 20:17 138
Кривбас мінімально переміг Чорноморець у 10 турі УПЛ
Сьогодні 18:59 258
Чепурний здобув бронзу на чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики
Сьогодні 18:51 229
Карпати здолали Буковину, Інгулець розгромив Чернігів: результати матчів Першої ліги
Сьогодні 16:58 442
Рух та Минай не визначили сильнішого в 10 турі УПЛ
Сьогодні 16:52 215
Різник довикликаний у збірну України замість Луніна
Сьогодні 16:38 677
Оболонь у більшості здолала Металіст 1925 у 10 турі УПЛ
Сьогодні 15:14 261
Шалена кінцівка в матчі Серії А: Жиру став на ворота й зберіг перемогу для Мілана - ВІДЕО
Сьогодні 10:43 2117
Прямі трансляції

Атлетіко обіграв Сосьєдад, Вільярреал поступився Лас-Пальмасу: результати матчів Ла-Ліги

Результати матчів 9 туру Ла-Ліги
Сьогодні 19:10 440 0
Атлетіко обіграв Сосьєдад, Вільярреал поступився Лас-Пальмасу: результати матчів Ла-Ліги
#Атлетіко Мадрид, #Вільярреал, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Лас-Пальмас, #Реал Сосьєдад

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 8-го жовтня, у 9-у турі іспанської Ла-Ліги відбулося 2 матчі.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
9 тур, 8 жовтня

Вільярреал - Лас-Пальмас 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 45+2 Коко, 0:2 - 51 Карлона (пен), 1:2 - 90+2 Морено

Атлетіко - Реал Сосьєдад 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 22 Ліно, 1:1 - 73 Оярсабаль, 2:1 - 89 Грізманн (пен)

Сьогодні відбудеться ще кілька матчів у Ла-Лізі:

19:30. Алавес - Сельта

19:30. Сельта - Хетафе 

22:00. Гранада - Барселона

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця 16867
Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця 26159 1
Шалена кінцівка в матчі Серії А: Жиру став на ворота й зберіг перемогу для Мілана - ВІДЕО Шалена кінцівка в матчі Серії А: Жиру став на ворота й зберіг перемогу для Мілана - ВІДЕО 2117
Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця 28865
Буковина - Карпати - онлайн-трансляція LIVE - Перша ліга Буковина - Карпати - онлайн-трансляція LIVE - Перша ліга 1523
Українська Друга Ліга-2023/24: календар, результати матчів, турнірна таблиця Українська Друга Ліга-2023/24: календар, результати матчів, турнірна таблиця 20171
Рекомендуємо
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 57067
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 30733
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 136242
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 81063
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 25115
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 40851 1