Карпати здолали Буковину, Нива Бузова перемогла Поділля: результати матчів Першої ліги

Результати матчів 11 туру Першої ліги

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 8 жовтня, у 11-му турі української Першої ліги відбулося 3 матчі.

Чемпіонат України - Перша ліга

11 тур, 8 жовтня

Група А

Нива (Бузова) - Поділля 2:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 7 Нехтій, 1:1 - 37 Доброхотов (пен), 2:1 - 57 Книш (пен)

Буковина - Карпати 0:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 62 Підлепенець

Група Б

СК Полтава - Лівий берег 0:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 16 Сухоручко, 1:1 - 25 Стрельцов, 2:1 - 51 Шмигельський

Сьогодні в українській Першій лізі відбудеться ще один матч 11-го туру:

15:00. Група Б. Інгулець - Чернігів

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!