Марсель переграв Гавр: результати матчів 8 туру Ліги 1

Джерело - Чемпіон.
У 8-му турі французької Ліги 1 Марсель святкував домашню перемогу над Гавром.
Чемпіонат Франції - Ліга 1
8 тур, 8 жовтня
Марсель - Гавр 3:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 18 автогол Санганте, 2:0 - 21 Обамеянг, 3:0 - 84 Сарр
Сьогодні, 8 жовтня, у французькій Лізі 1 відбудеться ще кілька матчів:
16:00. Брест - Тулуза
16:00. Ліон - Лор’ян
16:00. Монпельє - Клермон
18:05. Ланс - Лілль
21:45. Ренн - ПСЖ
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