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Марсель переграв Гавр: результати матчів 8 туру Ліги 1

Результати матчів 8 туру Ліги 1
Сьогодні 16:07 165 0
Марсель переграв Гавр: результати матчів 8 туру Ліги 1
#Чемпіонат Франції, Ліга 1, #Марсель, #Гавр

Джерело - Чемпіон.

У 8-му турі французької Ліги 1 Марсель святкував домашню перемогу над Гавром.

Чемпіонат Франції - Ліга 1
8 тур, 8 жовтня

Марсель - Гавр 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 18 автогол Санганте, 2:0 - 21 Обамеянг, 3:0 - 84 Сарр

Сьогодні, 8 жовтня, у французькій Лізі 1 відбудеться ще кілька матчів:

16:00. Брест - Тулуза

16:00. Ліон - Лорян

16:00. Монпельє - Клермон

18:05. Ланс - Лілль

21:45. Ренн - ПСЖ

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