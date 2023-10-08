Результати матчів 8 туру Ліги 1

Джерело - Чемпіон.

У 8-му турі французької Ліги 1 відбулося 4 матчі.

Чемпіонат Франції - Ліга 1

8 тур, 8 жовтня

Марсель - Гавр 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 18 автогол Санганте, 2:0 - 21 Обамеянг, 3:0 - 84 Сарр

Брест - Тулуза 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 27 Магрі, 1:1 - 90+3 Сатріано

Ліон - Лор'ян 3:3 (3:1)

Голи: 0:1 - 16 Крупі, 1:1 - 21 Нуама, 2:1 - 22 Лаказетт, 3:1 - 41 Лаказетт (пен), 3:2 - 54 Крупі, 3:3 - 79 Йонгва

Монпельє - Клермон 4:2 (2:2)

Голи: 1:0 - 16 Аль-Тамарі, 1:1 - 25 Магнін, 2:1 - 31 Саваньє (пен), 2:2 - 45 Конате, 3:2 - 48 Саваньє (пен)

Сьогодні, 8 жовтня, у французькій Лізі 1 відбудеться ще кілька матчів:

18:05. Ланс - Лілль

21:45. Ренн - ПСЖ

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!