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Монца перемогла Салернітану: результати матчів 8 туру Серії А

Результати матчів 8 туру Серії А
Сьогодні 15:32 181 0
Монца перемогла Салернітану: результати матчів 8 туру Серії А
#Монца, #Салернітана, #Чемпіонат Італії, Серія А

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 8 жовтня, у 8-му турі італійської Серії А Монца святкувала перемогу над Салернітаною.

Чемпіонат Італії - Серія А

8 тур, 8 жовтня

Монца - Салернітана 3:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 9 Кольпані, 2:0 - 18 Віньято, 3:0 - 82 Пессіна (пен)

Сьогодні, 8 жовтня, у 8-му турі італійської Серії А відбудеться ще кілька матчів:

16:00. Лаціо - Аталанта

16:00. Фрозіноне - Верона

19:00. Кальярі - Рома

21:45. Наполі - Фіорентина

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