Монца перемогла Салернітану: результати матчів 8 туру Серії А

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 8 жовтня, у 8-му турі італійської Серії А Монца святкувала перемогу над Салернітаною.
Чемпіонат Італії - Серія А
8 тур, 8 жовтня
Монца - Салернітана 3:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 9 Кольпані, 2:0 - 18 Віньято, 3:0 - 82 Пессіна (пен)
Сьогодні, 8 жовтня, у 8-му турі італійської Серії А відбудеться ще кілька матчів:
16:00. Лаціо - Аталанта
16:00. Фрозіноне - Верона
19:00. Кальярі - Рома
21:45. Наполі - Фіорентина
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