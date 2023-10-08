Лаціо вирвало перемогу в Аталанти, Рома виявилася сильнішою за Кальярі: результати матчів Серії А

Результати матчів 8 туру Серії А

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 8 жовтня, у 8-му турі італійської Серії А відбулося 4 матчі.

Чемпіонат Італії - Серія А

8 тур, 8 жовтня

Монца - Салернітана 3:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 9 Кольпані, 2:0 - 18 Віньято, 3:0 - 82 Пессіна (пен)

Лаціо - Аталанта 3:2 (2:1)

Голи: 1:0 - 5 автогол де Кетеларе, 2:0 - 11 Кастельянос, 2:1 - 33 Едерсон, 2:2 - 63 Колашинац, 3:2 - 83 Весіно

Фрозіноне - Верона 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 45+1 Рейньєр, 2:0 - 66 Суле, 2:1 - 90+4 Джурич

Кальярі - Рома 1:4 (0:2)



Голи: 0:1 - 19 Ауар, 0:2 - 20 Лукаку, 0:3 - 51 Белотті, 0:4 - 59 Лукаку, 1:4 - 86 Нандес (пен)

Сьогодні, 8 жовтня, у 8-му турі італійської Серії А відбудеться ще один матч:

21:45. Наполі - Фіорентина

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