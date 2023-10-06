Барселона може розірвати контракт зі спонсором через не виплату 40 млн євро

Барселона готова розірвати контракт з німецьким фондом Libero.

Про це повідомляє Marca.

Цей фонд пообіцяв заплатити клубу значну суму за 29,5% акцій Barça Studios до закриття літнього трансферного вікна. Він вніс аванс, але не вклав обіцяні 40 мільйонів євро. Барселона розраховувала спрямувати ці кошти на придбання нових гравців.

Libero продовжує затримувати платежі, тому керівництво каталонців вирішило шукати інших інвесторів.

Клуб встановив в якості крайнього терміну кінець сезону, щоб отримати необхідне фінансування. Якщо кошти не будуть виплачені, Барселона готова повністю розірвати контракт і знайти інших партнерів.

У клубі запевняють, що мають декілька зацікавлених сторін.

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