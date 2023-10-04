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Визначився транслятор матчу Сербія - Україна на чемпіонаті світу-2024

Пряму трансляцію можна переглянути ексклюзивно на медіасервісі MEGOGO
Сьогодні 15:57 172 0
Визначився транслятор матчу Сербія - Україна на чемпіонаті світу-2024

Джерело - Чемпіон.

Збірна України з футзалу зіграє у третьому турі Елітного раунду Європейської кваліфікації чемпіонату світу-2024 з Сербією.

Матч відбудеться у пʼятницю, 6 жовтня о 19:00 за київським часом.

Пряму трансляцію можна переглянути ексклюзивно на медіасервісі MEGOGO: на каналі "MEGOGO Футбол Перший", а також на YouTube-каналі MEGOGO SPORT.

Цей та інші ефіри в межах турніру доступні на MEGOGO безкоштовно.

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