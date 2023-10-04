Антверпен - Шахтар 2:3. ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар у 2 турі Ліги чемпіонів-2023/24 грає виїзний матч проти чемпіона Бельгії Антверпена.

Гра відбувається на Босейлстадіоні в місті Антверпен.

Антверпен - Шахтар: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів

84' Валенсія виконував подачу з корнера - Азаров вибиває.

83' Різник потягнув небезпечний удар зі штрафного. Ракицький вибив м'яч на кутовий.

82' Подвійна заміна в складі Антверпена: замість Вейндала і Кейта на поле вийшли Іленіхена та Юсуф.

80' Сікан отримав жовту картку за відмашку.

78' Рефері очікував на вердикт ВАР-арбітрів і в підсумку зарахував взяття воріт!

76' ГООООООЛ! Шахтар виходить вперед! Голкіпер на лінії намагався зберегти м'яч у межах поля і випадково віддав Назарині ігровий снаряд, той відразу прострілив на Сікана, який пробив у порожні ворота.

75' Сікан накрутив захисника і пробивав по воротах - повз ворота.

74' Заміна в складі Антверпена: замість Еккеленкампа на поле вийшов Валенсія.

72' Назарина класно заблокував розрізну передачу.

70' ГООООООООЛ! Шахтар зрівнює рахунок! Ракицький пробивав зі штрафного і влучив у захисника, від ноги якого м'яч залетів у ворота.

68' Обрізалися захисники Шахтаря і були змушені у підкаті рятувати свою команду.

67' Ракицький був змушений зривати контратаку і отримати жовту картку.

66' Азаров класно на дальню стійку подав, але удар Зубков пробив у захисника.

65' Сікан пробивав по воротах, Бюте забрав м'яч у руки.

63' Азаров був один на фланзі і виконував простріл, Антверпен відбивається.

61' Конопля виконував закидання на дальню стійку, але неточно.

59' Янссен отримав ушкодження і потребує допомоги медиків.

57' Назарина наважився на дальній удар - повз ворота.

55' Конопля прибрав під себе захисника і пробивав по воротах, Кулібалі блокує удар.

54' Конопля заробив кутовий після прориву у штрафний майданчик.

52' Відновився Сікан і повернувся на поле.

50' На газоні лежить Сікан після зіткнення у центрі поля, медики надають допомогу українцю.

48' ГООООООЛ! Шахтар забиває! Після влучання у стійку і сейву голкіпера Сікан головою замкнув м'яч і пробив повз захисників.

47' Конопля виконував подачу у штрафний майданчик - захисники відбиваються.

46' Другий тайм розпочався!

Перший тайм завершено! Шахтар поступається Антверпену на виїзді.

45' 1 хвилину додав арбітр до першого тайму.

44' Сікан отримав м'яч у центрі поля і заробив штрафний.

42' Ракицький перехопив розрізну передачу на форварда Антверпена.

40' Контролює Антверпен м'яч і не поспішає йти в атаку.

38' Янссен отримав "гірчичник" за грубий фол.

37' Пішла подача після розіграшу, відбиваються гравці Шахтаря.

35' Конопля відверто штовхнув суперника і отримав жовту картку.

33' Гол! 2:0 на користь голкіперів. Баліквіша вийшов один на один і перекинув Різника.

32' Криськів намагався м'яко пробити, голкіпер забарв м'яч у руки.

30' Вейндал виконував простріл у штрафний майданчик, "Гірники" відбиваються.

28' Муя намагався розрізний пас віддати, але невдало.

26' Бюте головою вибив м'яч після чергової подачі в карний майданчик господарів.

24' Небезпечна подача з кута поля - Ракицький головою скинув на Матвієнко, але той схибив з кількох метрів.

22' Розіграли "гірники" кутовий, але після подачі м'яч знову пішов за межі поля від гравця Антверпена.

21' Криськів прострілював з правого флангу, Сікан пробивав у дотик, але удар було заблоковано. Степаненко добивав, але від захисника м'яч пішов на кутовий.

19' Різник вчасно вийшов з воріт і забрав м'яч у руки.

17' Зубков увійшов у штрафний майданчик, але не зміг прострілити через захисника.

15' Янссен з-за меж штрафного пробивав, поруч зі стійкою пройшов м'яч.

14' Степаненко намагався обігратися з Сіканом, але той у боротбі втратив м'яч.

12' Кейта збив Судакова у небезпечному підкаті - жовта картка гравцю бельгійського клубу.

11' Антверпен захопив ініціативу, Шахтар намагається пресингувати.

9' Сікан опинився у положені поза грою.

7' Муя після відскоку пробивав з льоту - над поперечиною пролетів м'яч.

6' Вейндал у підкаті намагався простріл виконати і заробив кутовий.

5' Контролює Шахтар м'яч, розвиваючи повільну позиційну атаку.

3' Гол! Антверпен виходить вперед! Ракицький втратив м'яч перед штрафним майданчиком, Вермерен віддав на Мую, який пробив повз Різника.

2' Степаненко наносив дальній удар - Бюте забрав м'яч у руки.

1' Матч розпочався!

Лунає гімн Ліги чемпіонів!

Команди виходять на поле!

Визначилися стартові склади команд:

Антверпен: Бюте, Батай, Алдервейрельд, Кулібалі, Вейндал, Вермерен, Кейта, Еккеленкамп, Муя, Янссен, Баліквіша

Шахтар: Різник, Конопля, Ракицький, Матвієнко, Азаров, Степаненко, Зубков, Назарина, Судаков, Криськів, Сікан

В іншому матчі квартету H Порту прийматиме Барселону.

У першому турі "гірники" вдома поступилися Порту (1:3), а Антверпен на власному полі зазнав розгромної поразки від Барселони (5:0).

Ліга чемпіонів 2023/24 - календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн

Цифри й факти про матч

Антверпен уперше зіграє проти команди з України;

До цього сезону Антверпен брав участь у Кубку чемпіонів лише одного разу - в сезоні-1957/58 бельгійці програли Реалу (1:2);

Антверпен 5-й сезон поспіль грає у євротурнірі: участь у ЛЄ-2019/20 перервала 25-річну відсутність команди в континентальних змаганнях;

Поразка від Барселони в 1 турі стала другою за останні 11 матчів у єврокубках (6 перемог і 3 нічиї);

Домашній європейський рекорд Антверпена: 16 перемог, 7 нічиїх і 11 поразок; вони виграли чотири та програли чотири з останніх дев'яти матчів.

Шахтар провів 14 матчів проти команд із Бельгії: 8 перемог, 5 нічиїх і 1 поразка (різниця м'ячів - 31:14). У гостях - 4 перемоги, 2 нічиї й 1 поразка;

Востаннє Шахтар зустрічався з бельгійським суперником у третьому відбірковому раунді Ліги чемпіонів-2021/22, двічі обігравши Генк із рахунком 2:1 на шляху до групового етапу;

Шахтар також здобув перемогу в чотирьох останніх поїздках до Бельгії, де єдиною поразкою став перший візит (і перша гра проти бельгійського клубу) - поразка з рахунком 0:1 від Брюгге в розіграші Кубка володарів кубків УЄФА-1995/96;

Чемпіон України виграв лише один з останніх 14 матчів групового етапу Ліги чемпіонів (6 нічиїх і 7 поразок). Перемога минулого сезону над Лейпцигом - їхній єдиний успіх за останні вісім матчів на виїзді (2 нічиї й 5 поразок);

Гравець Шахтаря Єгор Назарина провів за Антверпен 18 матчів у всіх турнірах із січня 2018 року до вересня 2019 року.

Турнірна таблиця групи H

М Команда І В Н П Г О 1 Барселона 1 1 0 0 5-0 3 2 Порту 1 1 0 0 3-1 3 3 Шахтар 1 0 0 1 1-3 0 4 Антверпен 1 0 0 1 0-5 0

Огляд матчів першого туру Ліги чемпіонів