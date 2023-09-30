Вольфсбург переграв Айнтрахт, Баєр розгромив Майнц: результати 6 туру Бундесліги

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі 6-го туру німецької Бундесліги.
Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
6 тур, 30 вересня
Бохум - Боруссія М 1:3 (0:3)
Голи: 0:1 - 27 Нойгаус, 0:2 - 37 Плеа, 0:3 - 45+3 Плеа, 1:3 - 68 Лосілла
Вольфсбург - Айнтрахт 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 31 Вінд, 2:0 - 84 Вінд
Гайденгайм - Уніон Берлін 1:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 59 Бесте
Кельн - Штутгарт 0:2 (0:0)
Голи: 0:1 - 68 Ундав, 0:2 - 88 Ундав
Майнц - Баєр 0:3 (0:1)
Голи: 0:1 - 18 ван ден Берг (автогол), 0:2 - 59 Грімальдо, 0:3 - 65 Гофманн
Сьогодні відбудеться ще один матч:
21:30 РБ Лейпциг - Баварія
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