Вольфсбург переграв Айнтрахт, Баєр розгромив Майнц: результати 6 туру Бундесліги

Результати 6 туру Бундесліги

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 6-го туру німецької Бундесліги.

Чемпіонат Німеччини - Бундесліга

6 тур, 30 вересня

Бохум - Боруссія М 1:3 (0:3)

Голи: 0:1 - 27 Нойгаус, 0:2 - 37 Плеа, 0:3 - 45+3 Плеа, 1:3 - 68 Лосілла

Вольфсбург - Айнтрахт 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 31 Вінд, 2:0 - 84 Вінд

Гайденгайм - Уніон Берлін 1:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 59 Бесте

Кельн - Штутгарт 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 68 Ундав, 0:2 - 88 Ундав

Майнц - Баєр 0:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 18 ван ден Берг (автогол), 0:2 - 59 Грімальдо, 0:3 - 65 Гофманн

Сьогодні відбудеться ще один матч:

21:30 РБ Лейпциг - Баварія

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