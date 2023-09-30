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Райо Вальєкано вирвав нічию у Мальорки, Вільярреал розписав мирову з Хетафе: результати 8 туру Ла-Ліги

Результати 8 туру Ла-Ліги
Сьогодні 19:19 294 0
Райо Вальєкано вирвав нічию у Мальорки, Вільярреал розписав мирову з Хетафе: результати 8 туру Ла-Ліги
#Ла-Ліга

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі у межах 8-го туру іспанської Ла-Ліги.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга

8 тур, 30 вересня

Хетафе - Вільярреал 0:0

Вільярреал із 23-ї хвилини грав у меншості - пряму червону картку отримав Баена.

Райо Вальєкано - Мальорка 1:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 4 Гарсія, 1:1 - 44 Мурікі, 1:2 - 59 Санчес, 2:2 - 90+2 Фалькао

Сьогодні, відбудеться ще два матчі:

19:30 Жирона - Реал Мадрид

22:00 Реал Сосьєдад - Атлетік

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