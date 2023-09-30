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Астон Вілла розгромила Брайтон: результати 7 туру АПЛ

Результати 7 туру АПЛ
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Астон Вілла розгромила Брайтон: результати 7 туру АПЛ
#Чемпіонат Англії, АПЛ

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 7-го туру англійської Прем'єр-ліги.

Чемпіонат Англії - АПЛ

7 тур, 30 вересня

Астон Вілла - Брайтон 6:1 (3:0)

Голи: 1:0 - 14 Воткінс, 2:0 - 21 Воткінс, 3:0 - 26 Еступіньян (автогол), 3:1 - 50 Фаті, 4:1 - 65 Воткінс, 5:1 - 85 Ремзі, 6:1 - 90+7 Дуглас Луїз

Сьогодні, відбудеться ще сім матчів:

17:00 Борнмут - Арсенал

17:00 Вест Гем - Шеффілд Юнайтед

17:00 Вулвергемптон - Манчестер Сіті

17:00 Евертон - Лутон

17:00 Манчестер Юнайтед - Крістал Пелес

17:00 Ньюкасл Юнайтед - Бернлі

19:30 Тоттенгем - Ліверпуль

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