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Арсенал із Зінченком розгромив Борнмут Забарного, Манчестер Сіті поступився Вулвергемптону: результати 7 туру АПЛ

Результати 7 туру АПЛ
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Арсенал із Зінченком розгромив Борнмут Забарного, Манчестер Сіті поступився Вулвергемптону: результати 7 туру АПЛ
#Чемпіонат Англії, АПЛ

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 7-го туру англійської Прем'єр-ліги.

Чемпіонат Англії - АПЛ

7 тур, 30 вересня

Астон Вілла - Брайтон 6:1 (3:0)

Голи: 1:0 - 14 Воткінс, 2:0 - 21 Воткінс, 3:0 - 26 Еступіньян (автогол), 3:1 - 50 Фаті, 4:1 - 65 Воткінс, 5:1 - 85 Ремзі, 6:1 - 90+7 Дуглас Луїз

Борнмут - Арсенал 0:4 (0:2)

Голи: 0:1 - 17 Сака, 0:2 - 44 Едегор (пен), 0:3 - 53 Гаверц (пен), 0:4 - 90+4 Вайт

Український захисник Ілля Забарний відіграв повний матч, а Олександра Зінченка замінили на 69-й хвилині гри.

Вест Гем - Шеффілд Юнайтед 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 24 Боуен, 2:0 - 37 Соучек

Вулвергемптон - Манчестер Сіті 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 13 Діаш (автогол), 1:1 - 58 Альварес, 2:1 - 66 Хі Чхан

Евертон - Лутон 1:2 (1:2)

Голи: 0:1 - 24 Лок’єр, 0:2 - 31 Морріс, 1:2 - 45 Калвер-Льюїн

Український захисник Евертона Віталій Миколенко відіграв повний матч.

Манчестер Юнайтед - Крістал Пелес 0:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 25 Андерсен

Ньюкасл Юнайтед - Бернлі 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 14 Альмірон, 2:0 - 76 Ісак (пен)

Сьогодні, відбудеться ще один матч:

19:30 Тоттенгем - Ліверпуль

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