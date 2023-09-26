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Вернидуба в другого турі поспіль визнано найкращим тренером УПЛ

Сьогодні 19:39 142 0
Вернидуба в другого турі поспіль визнано найкращим тренером УПЛ
#Юрій Вернидуб, #Володимир Бражко

Джерело - УПЛ.

УПЛ оголосила переможців голосування в номінаціях найкращому тренеру та найкращому гравцю 8-го туру чемпіонату.

Про це повідомляє пресслужба УПЛ.

На першому етапі Ліга опитала журналістів та партнерів, на другому етапі у соціальних мережах голосували вболівальники.

Відштовхуючись від висновків експертів, на голосування було винесено чотири номінанти, з яких глядачі обирали своїх фаворитів туру.

За підсумками голосування найкращим гравцем та тренером 8-го туру стали хавбек Динамо Володимир Бражко та наставник Кривбасу Юрій Вернидуб.

Зазначимо, що Вернидуб визнається тренером туру вдруге поспіль.

Нагадаємо, що у 8-му турі Кривбас розгромив Ворсклу (4:1). Динамо ж обіграло ЛНЗ (4:2), Бражко в цьому матчі забив красивий гол дальнім ударом.

Підсумки голосування:

Володимир Бражко

  • - Instagram: 48%
  • - Telegram: 36%
  • - Google Form: 29%

Юрій Вернидуб:

  • - Instagram: 42%
  • - Telegram: 52%
  • - Google Form: 38%
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