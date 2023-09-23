Манчестер Сіті розібрався із Ноттінгемом: результати 6 туру АПЛ

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі 6-го туру англійської Прем'єр-ліги.
Чемпіонат Англії - АПЛ
6 тур, 23 вересня
Крістал Пелес - Фулгем 0:0
Лутон - Вулвергемптон 1:1 (0:0)
Голи: 0:1 - 50 Нету, 1:1 - 65 Морріс (пен)
Манчестер Сіті - Ноттінгем 2:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 7 Фоден, 2:0 - 14 Голанд
Відзначимо, що Манчестер Сіті догравав матч у меншості - на 46- хвилині гри арбітр вилучив Родрі.
Сьогодні, відбудеться ще два матчі у чемпіонаті Англії:
19:30 Брентфорд - Евертон
22:00 Бернлі - Манчестер Юнайтед
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