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Манчестер Сіті розібрався із Ноттінгемом: результати 6 туру АПЛ

Результати 6 туру АПЛ
Сьогодні 19:05 225 0
Манчестер Сіті розібрався із Ноттінгемом: результати 6 туру АПЛ
#Чемпіонат Англії, АПЛ

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 6-го туру англійської Прем'єр-ліги.

Чемпіонат Англії - АПЛ

6 тур, 23 вересня

Крістал Пелес - Фулгем 0:0 

Лутон - Вулвергемптон 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 50 Нету, 1:1 - 65 Морріс (пен)

Манчестер Сіті - Ноттінгем 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 7 Фоден, 2:0 - 14 Голанд

Відзначимо, що Манчестер Сіті догравав матч у меншості - на 46- хвилині гри арбітр вилучив Родрі.

Сьогодні, відбудеться ще два матчі у чемпіонаті Англії:

19:30 Брентфорд - Евертон

22:00 Бернлі - Манчестер Юнайтед

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