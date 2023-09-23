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Евертон з Миколенком обіграв Брентфорд Ярмолюка, Манчестер Сіті розібрався із Ноттінгемом: результати 6 туру АПЛ

Результати 6 туру АПЛ
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Евертон з Миколенком обіграв Брентфорд Ярмолюка, Манчестер Сіті розібрався із Ноттінгемом: результати 6 туру АПЛ
#Чемпіонат Англії, АПЛ

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 6-го туру англійської Прем'єр-ліги.

Чемпіонат Англії - АПЛ

6 тур, 23 вересня

Крістал Пелес - Фулгем 0:0 

Лутон - Вулвергемптон 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 50 Нету, 1:1 - 65 Морріс (пен)

Манчестер Сіті - Ноттінгем 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 7 Фоден, 2:0 - 14 Голанд

Відзначимо, що Манчестер Сіті догравав матч у меншості - на 46- хвилині гри арбітр вилучив Родрі.

Брентфорд - Евертон 1:3 (1:1)

Голи: 0:1 - 6 Дукуре, 1:1 - 28 Єнсен, 1:2 - 67 Тарковскі, 1:3 - 71 Калвер-Льюїн

Український захисник Евертона Віталій Миколенко відіграв повний матч. Водночас півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк гру провів на лаві запасних.

Сьогодні, відбудеться ще один матч у чемпіонаті Англії:

22:00 Бернлі - Манчестер Юнайтед

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