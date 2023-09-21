Фіорентина зіграла внічию з Генком, Астон Вілла програла Легії: результати матчів Ліги конференцій

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі в межах 1-го туру групового етапу Ліги конференцій.
Ліга конференцій УЄФА
1 тур, 21 вересня
Айнтрахт Франкфурт - Абердін 2:1 (1:1)
Генк - Фіорентина 2:2 (1:2)
ГІК - ПАОК 2:3 (1:0)
Зрінські - АЗ Алмар 4:3 (0:3)
Легія - Астон Вілла 3:2 (2:2)
Лудогорець - Спартак Трнава 4:0 (0:0)
Фенербахче - Норшелланн 3:1 (2:0)
Ференцварош - Чукарічкі 3:1 (2:1)
Сьогодні відбудеться ще кілька матчів у Лізі конференцій:
22:00. Брюгге - Бешикташ
22:00. Вікторія Пльзень - Баллкані
22:00. Динамо Загреб - ФК Астана
22:00. Зоря - Гент
22:00. Лугано - Буде-Глімт
22:00. Маккабі Тель-Авів - Брейдаблік
22:00. Слован Братислава - Класквік
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