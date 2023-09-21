Фіорентина зіграла внічию з Генком, Астон Вілла програла Легії: результати матчів Ліги конференцій

Результати матчів групового етапу Ліги конференцій

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі в межах 1-го туру групового етапу Ліги конференцій.

Ліга конференцій УЄФА

1 тур, 21 вересня

Айнтрахт Франкфурт - Абердін 2:1 (1:1)

Генк - Фіорентина 2:2 (1:2)

ГІК - ПАОК 2:3 (1:0)

Зрінські - АЗ Алмар 4:3 (0:3)

Легія - Астон Вілла 3:2 (2:2)

Лудогорець - Спартак Трнава 4:0 (0:0)

Фенербахче - Норшелланн 3:1 (2:0)

Ференцварош - Чукарічкі 3:1 (2:1)

Сьогодні відбудеться ще кілька матчів у Лізі конференцій:

22:00. Брюгге - Бешикташ

22:00. Вікторія Пльзень - Баллкані

22:00. Динамо Загреб - ФК Астана

22:00. Зоря - Гент

22:00. Лугано - Буде-Глімт

22:00. Маккабі Тель-Авів - Брейдаблік

22:00. Слован Братислава - Класквік

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!