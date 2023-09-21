Сілва: Трубін — чудовий ворота

Український голкіпер Бенфіки Анатолій Трубін є індивідуально сильним гравцем, як на полі, так і поза ним.

Про це розповів захисник португальського клубу Антоніу Сілва.

"Трубін — чудовий воротар. Він дуже індивідуальний на полі та поза ним. Можливо, я зробив помилку. Багато хто помилявся.

Без сумніву, футбол — це саме такі моменти. Це було неймовірно швидко. М’яч влучив в поперечку, а потім мені в руку. Це момент для мене, щоб навчитися. Я, звичайно, збираюся пройти через це", — сказав Сілва.