Сілва: Трубін — чудовий ворота

Джерело - football.ua.
Український голкіпер Бенфіки Анатолій Трубін є індивідуально сильним гравцем, як на полі, так і поза ним.
Про це розповів захисник португальського клубу Антоніу Сілва.
"Трубін — чудовий воротар. Він дуже індивідуальний на полі та поза ним. Можливо, я зробив помилку. Багато хто помилявся.
Без сумніву, футбол — це саме такі моменти. Це було неймовірно швидко. М’яч влучив в поперечку, а потім мені в руку. Це момент для мене, щоб навчитися. Я, звичайно, збираюся пройти через це", — сказав Сілва.
Нагадаємо, Трубін отримав жахливу оцінку за матч із Зальцбургом.