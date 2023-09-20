Реал вирвав перемогу в Уніона, Галатасарай зіграв унічию з Копенгагеном: результати матчів Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 20 вересня, відбулося два матчі 1-го туру Ліги чемпіонів.
Ліга чемпіонів
Груповий етап
1 тур, 20 вересня
Реал Мадрид - Уніон Берлін 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 90+4 Беллінгем
Андрій Лунін провів матч на лаві для запасних
Галатасарай - Копенгаген 2:2 (0:1)
Голи: 0:1- 35 Ельюнуссі, 0:2 - 58 Гонсалвеш, 1:2 - 86 Бое, 2:2 - 88 Тете
Сьогодні відбудеться ще кілька матчів у Лізі чемпіонів:
22:00. Арсенал - ПСВ, група В
22:00. Баварія - Манчестер Юнайтед, група А
22:00. Бенфіка - Зальцбург, група D
22:00. Брага - Наполі, група С
22:00. Реал Сосьєдад - Інтер, група D
22:00. Севілья - Ланс, група В
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