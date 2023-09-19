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Шахтар - Порту 0:0. ОНЛАЙН

Сьогодні 22:01 1124 0
Шахтар - Порту 0:0. ОНЛАЙН
#Ліга чемпіонів, #Порту, #Шахтар Донецьк, #Ліга чемпіонів-2023/24

Джерело - Чемпіон.

3' У центрі поля Кармо у підкаті грубо зіграв проти Судакова, жовта картка гравцю Порту.

2' Еуштакіу пробивав з дальньої дистанції - вище воріт.

1' Матч розпочався!

Хвилина мовчання у пам'ять жертв землетрусу в Марокко та Лівії.

Лунає гімн Ліги чемпіонів!

Команди виходять на поле!

Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд:

Шахтар: Різник, Лемкін, Ракіцький, Міроші, Конопля, Степаненко, Назарина, Судаков, Зубков, Сікан, Келсі

Запасні: Рудько, Пузанков, Гочолешвілі, Козік, Азарові, Кастілло, Егіналду, Криськів, В'юнник, Очеретько, Бондаренко, Невертон, Кащук

Порту: Таремі, Тоні Мартінес, Галено, Пепе, Еуштакіу, Ніко, Жоао Маріо, Фабіо Кардосо, Кармо, Венделл, Дієго Кошта

Запасні: Клаудіо Рамос, Іван Хайме, Андре Франко, Варела, Намасо, Наварро, Еванілсон, Гонсало Борхес

Донецький Шахтар матчем проти португальського Порту розпочне груповий етап Ліги чемпіонів-2023/24.

Матч першого туру у групі H відбудеться у вівторок, 19 вересня, на стадіоні Фолькспаркштадіон у Гамбурзі, який заявлено як домашню арену "гірників". Початок о 22:00 за київським часом.

Слідкуйте онлайн за матчем Шахтар - Порту в нашій текстовій трансляції, яка розпочнеться о 21:45 у цій новині.

В іншому матчі квартету H Барселона прийматиме дебютанта турніру бельгійський Антверпен.

Детальніше про Лігу чемпіонів сезону 2023/24 читайте в нашому ексклюзивному матеріалові.

Пряма трансляція на MEGOGO

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