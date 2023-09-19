Шахтар - Порту 0:0. ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.
3' У центрі поля Кармо у підкаті грубо зіграв проти Судакова, жовта картка гравцю Порту.
2' Еуштакіу пробивав з дальньої дистанції - вище воріт.
1' Матч розпочався!
Хвилина мовчання у пам'ять жертв землетрусу в Марокко та Лівії.
Лунає гімн Ліги чемпіонів!
Команди виходять на поле!
Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд:
Шахтар: Різник, Лемкін, Ракіцький, Міроші, Конопля, Степаненко, Назарина, Судаков, Зубков, Сікан, Келсі
Запасні: Рудько, Пузанков, Гочолешвілі, Козік, Азарові, Кастілло, Егіналду, Криськів, В'юнник, Очеретько, Бондаренко, Невертон, Кащук
Порту: Таремі, Тоні Мартінес, Галено, Пепе, Еуштакіу, Ніко, Жоао Маріо, Фабіо Кардосо, Кармо, Венделл, Дієго Кошта
Запасні: Клаудіо Рамос, Іван Хайме, Андре Франко, Варела, Намасо, Наварро, Еванілсон, Гонсало Борхес
Донецький Шахтар матчем проти португальського Порту розпочне груповий етап Ліги чемпіонів-2023/24.
Матч першого туру у групі H відбудеться у вівторок, 19 вересня, на стадіоні Фолькспаркштадіон у Гамбурзі, який заявлено як домашню арену "гірників". Початок о 22:00 за київським часом.
Слідкуйте онлайн за матчем Шахтар - Порту в нашій текстовій трансляції, яка розпочнеться о 21:45 у цій новині.
В іншому матчі квартету H Барселона прийматиме дебютанта турніру бельгійський Антверпен.
Детальніше про Лігу чемпіонів сезону 2023/24 читайте в нашому ексклюзивному матеріалові.