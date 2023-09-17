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Чернігів здолав Гірник-Спорт, Металург уникнув поразки від ФСК Маріуполь: результати матчів Першої ліги

Сьогодні 15:53 391 0
Чернігів здолав Гірник-Спорт, Металург уникнув поразки від ФСК Маріуполь: результати матчів Першої ліги
#Гірник Спорт, #Кремінь, #Лівий берег, #Металург, #Чернігів, #ФСК Маріуполь

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 17 вересня, у 8-му турі української Першої ліги Чернігів святкував домашню перемогу над Гірник-Спортом, Металург уникнув поразки від ФСК Маріуполь.

Чемпіонат України - Перша ліга
8 тур, 17 вересня
Група Б

Чернігів - Гірник-Спорт 1:0 (1:0) 

Гол: 1:0 - 30 Шумило

ФСК Маріуполь - Металург 2:2 (1:1)

Голи: 0:1 - 38 Піддубний, 1:1 - 40 Піддубний (авт), 2:1 - 58 Терехов, 2:2 - 90+3 Хуссін

Сьогодні в українській Першій лізі відбудеться ще один матч 8-го туру:

16:00. Група Б. Лівий берег - Кремінь

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