Чернігів здолав Гірник-Спорт, Металург уникнув поразки від ФСК Маріуполь: результати матчів Першої ліги

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 17 вересня, у 8-му турі української Першої ліги Чернігів святкував домашню перемогу над Гірник-Спортом, Металург уникнув поразки від ФСК Маріуполь.

Чемпіонат України - Перша ліга

8 тур, 17 вересня

Група Б

Чернігів - Гірник-Спорт 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 30 Шумило

ФСК Маріуполь - Металург 2:2 (1:1)

Голи: 0:1 - 38 Піддубний, 1:1 - 40 Піддубний (авт), 2:1 - 58 Терехов, 2:2 - 90+3 Хуссін

Сьогодні в українській Першій лізі відбудеться ще один матч 8-го туру:

16:00. Група Б. Лівий берег - Кремінь