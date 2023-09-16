Валенсія без Яремчука розібралася з Атлетіком: результати матчів 5 туру Ла-Ліги

Результати матчів 5 туру Ла-Ліги

Джерело - Чемпіон.

У межах 5-го туру іспанської Ла-Ліги відбулося 2 матчі.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга

5 тур, 16 вересня

Атлетік - Кадіс 3:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 66 Гурусета, 2:0 - 68 Вільялібре, 3:0 - 90 Вільмяс

Валенсія - Атлетіко 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 5 Дуро, 2:0 - 34 Дуро, 3:0 - 54 Герра

Українець Роман Яремчук залишився у запасі "кажанів".

Сьогодні відбудеться кілька матчів у Ла-Лізі:

19:30 Сельта Віго - Мальорка

22:00 Барселона - Бетіс

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