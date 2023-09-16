Ліверпуль здобув вольову перемогу над Вулвергемптоном: результати матчів АПЛ

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 16-го вересня, відбувся 1 матч у межах 5-го туру АПЛ.
Чемпіонат Англії - АПЛ
5 тур, 16 вересня
Вулвергемптон - Ліверпуль 1:3 (1:0)
Голи: 1:0 - 7 Чхан, 1:1 - 55 Гакпо, 1:2 - 85 Робертсон, 1:3 - 90+1 Елліотт
Сьогодні відбудеться ще кілька матчів у АПЛ:
17:00 Астон Вілла - Крістал Пелес
17:00 Вест Гем - Манчестер Сіті
17:00 Манчестер Юнайтед - Брайтон
17:00 Тоттенгем - Шеффілд Юнайтед
17:00 Фулгем - Лутон
19:30 Ньюкасл Юнайтед - Брентфорд
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!