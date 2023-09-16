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Ліверпуль здобув вольову перемогу над Вулвергемптоном: результати матчів АПЛ

Результати матчів 5-го туру АПЛ
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Ліверпуль здобув вольову перемогу над Вулвергемптоном: результати матчів АПЛ
#Чемпіонат Англії, АПЛ

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 16-го вересня, відбувся 1 матч у межах 5-го туру АПЛ.

Чемпіонат Англії - АПЛ
5 тур, 16 вересня

Вулвергемптон - Ліверпуль 1:3 (1:0)

Голи: 1:0 - 7 Чхан, 1:1 - 55 Гакпо, 1:2 - 85 Робертсон, 1:3 - 90+1 Елліотт

Сьогодні відбудеться ще кілька матчів у АПЛ:

17:00 Астон Вілла - Крістал Пелес

17:00 Вест Гем - Манчестер Сіті

17:00 Манчестер Юнайтед - Брайтон

17:00 Тоттенгем - Шеффілд Юнайтед

17:00 Фулгем - Лутон

19:30 Ньюкасл Юнайтед - Брентфорд

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