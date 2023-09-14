Яремчук: В Брюгге у мене не було стабільності

Форвард Валенсії Роман Яремчук пояснив свої проблеми під час виступів за Брюгге та Бенфіку.

Про це розповів сам український футболіст.

"Що сталося в Брюгге та Бенфіці? Таке життя. Перші півроку в Бенфіці все було добре, але потім у мене був ковід, почалася війна в Україні, і все було важко.

Щось подібне сталося зі мною в Брюгге. У мене не було стабільності. Я сподіваюся, що у Валенсії у мене буде така стабільність і я зможу показати себе з найкращого боку", - сказав Яремчук.