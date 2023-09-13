Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця

У календарі вказано базові дати матчів

Джерело - Чемпіон.

27 липня 2023 року стартував футбольний сезон 2023/24 в українській Першій лізі.

За результатами першого етапу команди, які посядуть з першого по п’яте місця груп А та Б формують Чемпіонську групу за вихід до УПЛ з урахуванням показників першого етапу в іграх між собою. Команди, що посіли шосте-десяте місця груп А та Б формують групу Вибування за право залишитися у Першій лізі. Матчі другого етапу відбудуться весною 2024 року.

Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Першої ліги

Пропонуємо Вашій увазі календар матчів групи Б. У календарі вказано базові дати матчів. При надходженні детальнішої інформації щодо дати і часу матчу календар буде оновлюватися.

Календар матчів групи Б української Першої ліги:

Перше коло

1 тур.

27 липня 2023 рік

15:00. ФСК Маріуполь - Вікторія - 0:0

28 липня 2023 рік

14:00. Металург - Кремінь - 0:0

17:00. Лівий берег - Гірник-Спорт - 5:0

29 липня 2023 рік

12:00. Чернігів - Діназ - 3:2

16:00. Інгулець - СК Полтава - 5:0

2 тур. 6 серпня 2023 рік

16:00. Вікторія - Металург - 1:1

7 серпня 2023 рік

12:00. Чернігів - Інгулець - 0:2

14:00. Гірник-Спорт - ФСК Маріуполь - 1:0

16:00. Діназ - Кремінь - 2:1

18:00. Лівий берег - Полтава - 1:3

3 тур. 11 серпня 2023 рік

12:00. Кремінь - Вікторія - 0:1

15:00. ФСК Маріуполь - Полтава - 1:1

17:00. Лівий берег - Чернігів - 5:1

12 серпня 2023 рік

15:00. Інгулець - Діназ - 3:0

16:00. Металург - Гірник-Спорт - 0:1

4 тур. 19 серпня 2023 рік

15:00. Діназ - Вікторія - 0:1

15:30. Гірник-Спорт - Кремінь - 0:1

16:00. Полтава - Металург - 1:2

17:00. Інгулець - Лівий берег - 2:1

13 вересня 2023 рік

13:00. Чернігів - ФСК Маріуполь - 0:1

5 тур. 27 серпня 2023 рік

15:30. Металург - Чернігів - 4:2

17:00. Лівий берег - Діназ - 3:0

28 серпня 2023 рік

14:15. ФСК Маріуполь - Інгулець - 1:1

15:00. Вікторія - Гірник-Спорт 1:0

16:15. Кремінь - Полтава - 0:6

6 тур. 1 вересня 2023 рік

13:00. Лівий берег - ФСК Маріуполь - 1:1

2 вересня 2023 рік

12:00. Чернігів - Кремінь - 2:3

3 вересня 2023 рік

14:00. Діназ - Гірник-Спорт - 3:1

16:00. Інгулець - Металург - 3:2

16:30. Полтава - Вікторія - 2:2

Поточна турнірна таблиця:

7 тур. 9 вересня 2023 рік

13:00. ФСК Маріуполь - Діназ - 2:1

16:00. Кремінь - Інгулець - 0:2

9 вересня 2023 рік

14:00. Вікторія - Чернігів - 2:1

15:30. Металург - Лівий берег - 1:1

10 вересня 2023 рік

14:00. Гірник-Спорт - Полтава - 1:3

8 тур. 16 вересня 2023 рік

14:00. Діназ - Полтава

15:00. Інгулець - Вікторія

17 вересня 2023 рік

13:00. Чернігів - Гірник-Спорт

14:00. ФСК Маріуполь - Металург

16:00. Лівий берег - Кремінь

9 тур. 23 вересня 2023 рік

Полтава - Чернігів

Гірник-Спорт - Інгулець

Вікторія - Лівий берег

Кремінь - ФСК Маріуполь

Металург - Діназ

Друге коло

10 тур. 1 жовтня 2023 рік

Діназ - Чернігів

СК Полтава - Інгулець

Гірник-Спорт - Лівий берег

Вікторія - ФСК Маріуполь

Кремінь - Металург

11 тур. 7 жовтня 2023 рік

Інгулець - Чернігів

Лівий берег - Полтава

ФСК Маріуполь - Гірник-Спорт

Металург - Вікторія

Кремінь - Діназ

12 тур. 14 жовтня 2023 рік

Чернігів - Лівий берег

Діназ - Інгулець

Полтава - ФСК Маріуполь

Гірник-Спорт - Металург

Вікторія - Кремінь

13 тур. 21 жовтня 2023 рік

ФСК Маріуполь - Чернігів

Лівий берег - Інгулець

Металург - Полтава

Кремінь - Гірник-Спорт

Вікторія - Діназ

14 тур. 28 жовтня 2023 рік

Чернігів - Металург

Інгулець - ФСК Маріуполь

Діназ - Лівий берег

Полтава - Кремінь

Гірник-Спорт - Вікторія

15 тур. 4 листопада 2023 рік

Кремінь - Чернігів

Металург - Інгулець

ФСК Маріуполь - Лівий берег

Вікторія - Полтава

Гірник-Спорт - Діназ

16 тур. 11 листопада 2023 рік

Чернігів - Вікторія

Інгулець - Кремінь

Лівий берег - Металург

Діназ - ФСК Маріуполь

Полтава - Гірник-Спорт

17 тур. 18 листопада 2023 рік

Гірник-Спорт - Чернігів

Вікторія - Інгулець

Кремінь - Лівий берег

Металург - ФСК Маріуполь

Полтава - Діназ

18 тур. 25 листопада 2023 рік