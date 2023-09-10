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Італія - Україна: де дивитися онлайн матч кваліфікації Євро-2024

Сьогодні 10:52 262 0
Італія - Україна: де дивитися онлайн матч кваліфікації Євро-2024
#Збірна України з футболу, #Збірна Італії з футболу, #Євро-2024 з футболу

Джерело - Чемпіон.

Збірна України у кваліфікації чемпіонату Європи-2024 зіграє проти збірної Італії.

Матч відбудеться в межах 6 туру групи C у вівторок, 12 вересня, на стадіоні Сан-Сіро в Мілані. Початок о 21:45 за київським часом.

Дивіться пряму трансляцію матчу онлайн на офіційному мовнику кваліфікації в Україні, медіасервісі Megogo: на каналі "MEGOGO Футбол Перший" та у розділі "Спорт" за передплатою "Максимальна" або "Спорт". Також матчі збірної України у прямому етері будуть доступні на регіональних каналах Суспільного.

На нашому сайті буде доступна текстова трансляція матчу в Італії.

Нагадаємо, у 5 турі Україна зіграла внічию з Англією, а італійці втратили важливі очки в грі проти Північної Македонії. Синьо-жовті одноосібно посідають 2 сходинку в турнірній таблиціна 3 очки випереджаючи свого суперника.

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