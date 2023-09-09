Бельгія здолала Азербайджан: результати матчу відбору Євро-2024

Результати матчу відбору Євро-2024

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 9 вересня, відбувся 1 матч у межах 5-го туру кваліфікації Євро-2024.

Чемпіонат Європи-2024

Кваліфікація, Раунд 5

09 вересня

Азербайджан - Бельгія 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 38 Карраско

Сьогодні відбудеться ще кілька матчів у відборі до Євро-2024:

19:00 Андорра - Білорусь

19:00 Естонія - Швеція

19:00 Україна - Англія

21:45 Косово - Швейцарія

21:45 Північна Македонія - Італія

21:45 Румунія - Ізраїль

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