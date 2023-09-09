Бельгія здолала Азербайджан: результати матчу відбору Євро-2024

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 9 вересня, відбувся 1 матч у межах 5-го туру кваліфікації Євро-2024.
Чемпіонат Європи-2024
Кваліфікація, Раунд 5
09 вересня
Азербайджан - Бельгія 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 - 38 Карраско
Сьогодні відбудеться ще кілька матчів у відборі до Євро-2024:
19:00 Андорра - Білорусь
19:00 Естонія - Швеція
19:00 Україна - Англія
21:45 Косово - Швейцарія
21:45 Північна Македонія - Італія
21:45 Румунія - Ізраїль
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!