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Бельгія здолала Азербайджан: результати матчу відбору Євро-2024

Результати матчу відбору Євро-2024
Сьогодні 18:01 308 0
Бельгія здолала Азербайджан: результати матчу відбору Євро-2024
#Євро-2024 з футболу

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 9 вересня, відбувся 1 матч у межах 5-го туру кваліфікації Євро-2024.

Чемпіонат Європи-2024
Кваліфікація, Раунд 5
09 вересня

Азербайджан - Бельгія 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 38 Карраско

Сьогодні відбудеться ще кілька матчів у відборі до Євро-2024:

19:00 Андорра - Білорусь

19:00 Естонія - Швеція

19:00 Україна - Англія

21:45 Косово - Швейцарія

21:45 Північна Македонія - Італія

21:45 Румунія - Ізраїль

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