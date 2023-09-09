Адесанья: Не можу дочекатися, щоб побачити, як Нганну творить історію

Чемпіон UFC прокоментував бій Нганну - Ф'юрі

Джерело - DAZN.

Чемпіон UFC Ісраель Адесан'я буде спостерігати за боєм між чемпіоном WBC у надважкій вазі Тайсоном Ф’юрі та ексчемпіоном UFC Френсісом Нганну.

Про це він розповів порталу DAZN.

"Я збираюся бути там, щоб стати свідком історії. Я пишаюся Нганну, не можу дочекатися, щоб побачити, як він творить історію. Кажуть, що у нього невеликі шанси, але цей хлопець нічого не боїться.

Адесан'я - про бій Ф’юрі - Нганну: Хочу побачити це лайно наживо

Якщо ви послухайте його історію про те, через що він пройшов, то зрозумієте, що він загартувався та абстрагувався. Ви не можете похитнути його, ви не можете його зламати. Я пишаюсь ним, повага моєму старшому братові Френсісу. Не можу дочекатися, коли він знову створить історію", - сказав Адесан'я.

Бій Нганну - Ф'юрі відбудеться 28 жовтня у Саудівській Аравії.

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