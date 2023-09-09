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Україна - Англія 0:0. ОНЛАЙН

Сьогодні 18:56 3409 0
Україна - Англія 0:0. ОНЛАЙН
#Збірна України з футболу, #збірна Англії з футболу, #Євро-2024 з футболу

Джерело - Чемпіон.

1' Матч розпочався!

Звучить гімн України!

Лунає гімн Англії!

Команди виходять на поле!

Сьогоднішній матч збірна України проведе в жовтому комплекті форми. Англійська команда зіграє в червоній формі.

Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд:

Україна: Бущан, Миколенко, Матвієнко, Забарний, Конопля, Степаненко, Зінченко, Судаков, Мудрик, Циганков, Яремчук

Запасні: Трубін, Лунін, Михайліченко, Кривцов, Попов, Караваєв, Сидорчук, Назарина, Ярмоленко, Буяльський, Ванат, Довбик

Англія: Пікфорд, Вокер, Геї, Маґвайр, Чілвелл, Райс, Гендерсон, Беллінґем, Сака, Меддісон, Кейн

Запасні: Ремсдейл, Джонстон, Тріпп'є, Колвілл, Томорі, Філліпс, Данк, Езе, Галлахер, Фоден, Решфорд, Вілсон

Збірна України на власному полі зіграє проти збірної Англії в межах 5 туру кваліфікації Євро-2024.

Поєдинок відбудеться на Міському стадіоні у Вроцлаві, 9 вересня. Початок о 19:00 за київським часом.

Наш сайт проведе текстову трансляцію матчу, починаючи з 18:45.

Дивитися пряму трансляцію матчу Україна - Англія можна ТУТ. Детальніше про матч читайте в нашому анонсі.

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