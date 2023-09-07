Литва та Чорногорія зіграли внічию: результати матчів відбору до Євро-2024

Джерело - Чемпіон.
У межах 5-го туру відбору до Євро-2024 відбулося 2 матчі.
Чемпіонат Європи-2024
Кваліфікація, Раунд 5
07 вересня
Казахстан - Фінляндія 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 78 Антман
Литва - Чорногорія 2:2 (0:0)
Голи: 1:0 - 71 Пауласкас, 1:1 - 78 Крстович, 1:2 - 89 Савич, 2:2 - 90+4 Черних
Сьогодні відбудеться ще кілька матчів у відборі до Євро-2024:
21:45 Данія - Сан-Марино
21:45 Нідерланди - Греція
21:45 Польща - Фарерські острови
21:45 Сербія - Угорщина
21:45 Словенія - Північна Ірландія
21:45 Франція - Ірландія
21:45 Чехія - Албанія
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