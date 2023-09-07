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Литва та Чорногорія зіграли внічию: результати матчів відбору до Євро-2024

Результати матчів відбору до Євро-2024
Сьогодні 20:55 387 0
Литва та Чорногорія зіграли внічию: результати матчів відбору до Євро-2024
#Євро-2024 з футболу

Джерело - Чемпіон.

У межах 5-го туру відбору до Євро-2024 відбулося 2 матчі.

Чемпіонат Європи-2024
Кваліфікація, Раунд 5
07 вересня

Казахстан - Фінляндія 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 78 Антман

Литва - Чорногорія 2:2 (0:0)

Голи: 1:0 - 71 Пауласкас, 1:1 - 78 Крстович, 1:2 - 89 Савич, 2:2 - 90+4 Черних

Сьогодні відбудеться ще кілька матчів у відборі до Євро-2024:

21:45 Данія - Сан-Марино

21:45 Нідерланди - Греція

21:45 Польща - Фарерські острови

21:45 Сербія - Угорщина

21:45 Словенія - Північна Ірландія

21:45 Франція - Ірландія

21:45 Чехія - Албанія

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