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Онана може повернутися в збірну Камеруну на одну гру

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Онана може повернутися в збірну Камеруну на одну гру

Голкіпер Манчестер Юнайтед Андре Онана повернувся в збірну Камеруну.

Про це повідомляє ESPN

Він потрапив до заявки національної команди на матч проти Бурунді у рамках кваліфікації Кубка африканських націй, який пройде 12 вересня.

Голкіпер планує повернутися поки тільки на одну гру. Якщо ж збірна Камеруну пройде кваліфікацію на Кубок африканських націй, тоді відбудуться переговори про подальші перспективи Онани в команді.

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