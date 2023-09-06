На матчі Україна - Англія не буде аншлагу: на центральні сектори у продажу сотні квитків

Матч з Англією для української дружини є одним з ключових у відборі до Євро-2024

Джерело - Чемпіон.

Судячи зі всього, 9 вересня на матчі Україна - Англія 45-тисячна Tarczynski Arenа у Вроцлаві не буде заповнена. Принаймні зараз на сайті продажу пропонуються сотні квитків на 11 центральних секторів для українських фанів. Багато вільних квитків на найбільш “козирному” секторі V2 (вартість складає 600 злотих - близько 5400 гривень), на V1 (550 злотих) і дуже багато на V3 (550 злотих). Великий вибір квитків на секторах 202, 203, 237, 238 (вартість 300 злотих - 2700 грн) та секторах 302, 303, 337, 338 (200 злотих - 1800 грн). При цьому дешеві квитки (вартість починалася від 50 злотих, це 450 гривень) на бокові сектори розкуплені.

Така ситуація пояснюється декількома причинами. Це і традиційно низька платоспроможність українських фанів (усі дешеві квитки розкуплені). Але, напевно, тут є і провина УАФ, яка безнадійно запізнилася зі стартом продаж на цей поважний для "синьо-жовтих" матч. Квитки почали реалізовувати лише 14 серпня, менш як за місяць до початку матчу. Тоді як продаж квитків на березневу гру Англія - Україна на Вемблі стартував у жовтні 2022 року. За 4,5 місяця до дати матчу! В підсумку на 90-тисячному лондонському стадіоні був аншлаг і при цьому не всі бажаючі змогли потрапити на легендарну арену.

Звісно, не можна порівнювати стабільно високий попит на матчі збірної Англії на Туманному Альбіоні та ситуацію, в якій зараз перебуває наша країна. Ми граємо не вдома, більшість фанів збірної складають українці, які зараз або воюють, або не мають можливості виїжджати за межі України. Втім, у нас однаково є велика діаспора в Європі, яка після початку ганебної навали країни 404 значно збільшилася. Також є приклад Олександра Усика, який провів захист своїх чемпіонських титулів на цій самій арені 26 серпня. Поєдинок подивилися близько 40 тисяч фанів. При тому, що квитки на бокс коштували дорожче, ніж зараз на футбольний матч. Невже Олександр Усик зараз більш популярний, ніж уся збірна України?

Максим Розенко, Чемпіон