Головне
Збірна України вийшла в 1/8 фіналу Чемпіонату Європи
Вчора 19:47 2755
Перріс перейшов у Сабах
Сьогодні 12:13 178
На матчі Україна - Англія не буде аншлагу: на центральні сектори у продажу сотні квитків
Сьогодні 10:50 1650
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського
Сьогодні 10:45 40069 1
Ярмоленко може повернутися у загальну групу збірної України
Сьогодні 10:22 327
Крастіньш: Упевненим можна бути тільки, коли набрав 25 очок і на два більше за суперника
Вчора 21:41 554
Динамо підтвердило перехід Сидорчука до Вестерло
Вчора 17:54 1766
Матч століття: 25 років тому Україна покарала росіян. ВІДЕО
Вчора 16:34 7853
Стало відомо, скільки заробила Світоліна за виступ на US Open-2023
Вчора 16:17 16102
Інтер продовжив контракт з Індзагі
Вчора 14:39 397
Прямі трансляції

На матчі Україна - Англія не буде аншлагу: на центральні сектори у продажу сотні квитків

Матч з Англією для української дружини є одним з ключових у відборі до Євро-2024
Сьогодні 10:50 1650 0
На матчі Україна - Англія не буде аншлагу: на центральні сектори у продажу сотні квитків

Джерело - Чемпіон.

Судячи зі всього, 9 вересня на матчі Україна - Англія 45-тисячна Tarczynski Arenа у Вроцлаві не буде заповнена. Принаймні зараз на сайті продажу пропонуються сотні квитків на 11 центральних секторів для українських фанів. Багато вільних квитків на найбільш “козирному” секторі V2 (вартість складає 600 злотих - близько 5400 гривень), на V1 (550 злотих) і дуже багато на V3 (550 злотих). Великий вибір квитків на секторах 202, 203, 237, 238 (вартість 300 злотих - 2700 грн) та секторах 302, 303, 337, 338 (200 злотих - 1800 грн). При цьому дешеві квитки (вартість починалася від 50 злотих, це 450 гривень) на бокові сектори розкуплені.     

Така ситуація пояснюється декількома причинами. Це і традиційно низька платоспроможність українських фанів (усі дешеві квитки розкуплені). Але, напевно, тут є і провина УАФ, яка безнадійно запізнилася зі стартом продаж на цей поважний для "синьо-жовтих" матч. Квитки почали реалізовувати лише 14 серпня, менш як за місяць до початку матчу. Тоді як продаж квитків на березневу гру Англія - Україна на Вемблі стартував у жовтні 2022 року. За 4,5 місяця до дати матчу! В підсумку на 90-тисячному лондонському стадіоні був аншлаг і при цьому не всі бажаючі змогли потрапити на легендарну арену.  

Звісно, не можна порівнювати стабільно високий попит на матчі збірної Англії на Туманному Альбіоні та ситуацію, в якій зараз перебуває наша країна. Ми граємо не вдома, більшість фанів збірної складають українці, які зараз або воюють, або не мають можливості виїжджати за межі України. Втім, у нас однаково є велика діаспора в Європі, яка після початку ганебної навали країни 404 значно збільшилася. Також є приклад Олександра Усика, який провів захист своїх чемпіонських титулів на цій самій арені 26 серпня. Поєдинок подивилися близько 40 тисяч фанів. При тому, що квитки на бокс коштували дорожче, ніж зараз на футбольний матч. Невже Олександр Усик зараз більш популярний, ніж уся збірна України? 

Максим Розенко, Чемпіон     

Коментарі ()
Популярне зараз
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 40069 1
Стало відомо, скільки заробила Світоліна за виступ на US Open-2023 Стало відомо, скільки заробила Світоліна за виступ на US Open-2023 16102
Чемпіонат світу-2023 з баскетболу: календар і результати матчів, турнірні таблиці Чемпіонат світу-2023 з баскетболу: календар і результати матчів, турнірні таблиці 25224
Трагічна Олімпіада: 51 рік тому стався теракт у Мюнхені Трагічна Олімпіада: 51 рік тому стався теракт у Мюнхені 6064
Матч століття: 25 років тому Україна покарала росіян. ВІДЕО Матч століття: 25 років тому Україна покарала росіян. ВІДЕО 7853
Чісора - про удар нижче пояса від Дюбуа: Тут не може бути двох думок Чісора - про удар нижче пояса від Дюбуа: Тут не може бути двох думок 28752
Рекомендуємо
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 39760 1
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 214872 1
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 33308 3
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 61359
Як Динамо дебютовало в єврокубках: січневий ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо дебютовало в єврокубках: січневий ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 17496
Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью 3423