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Дженоа з Маліновським зазнала поразки від Торіно: результати матчів Серії А

Сьогодні 21:50 256 0
Дженоа з Маліновським зазнала поразки від Торіно: результати матчів Серії А
#Дженоа, #Інтер, #Лечче, #Руслан Маліновський, #Салернітана, #Торіно, #Фіорентина, #Ювентус

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 3-го вересня, відбулося 2 матчі в межах 3-го туру італійської Серії А.

Чемпіонат Італії - Серія А
3 тур, 3 вересня

Торіно - Дженоа 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 90+4 Радонич

Українець Руслан Маліновський розпочав матч у старті і відіграв 58 хвилин, отримавши жовту картку

Інтер - Фіорентина 4:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 23 Тюрам, 2:0 - 53 Мартінес, 3:0 - 58 Чалханоглу (пен), 4:0 - 73 Мартінес

Сьогодні відбудеться ще кілька матчів у Серії А:

21:45 Емполі - Ювентус

21:45 Лечче - Салернітана

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