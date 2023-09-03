Дженоа з Маліновським зазнала поразки від Торіно: результати матчів Серії А

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 3-го вересня, відбулося 2 матчі в межах 3-го туру італійської Серії А.

Чемпіонат Італії - Серія А

3 тур, 3 вересня

Торіно - Дженоа 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 90+4 Радонич

Українець Руслан Маліновський розпочав матч у старті і відіграв 58 хвилин, отримавши жовту картку

Інтер - Фіорентина 4:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 23 Тюрам, 2:0 - 53 Мартінес, 3:0 - 58 Чалханоглу (пен), 4:0 - 73 Мартінес

Сьогодні відбудеться ще кілька матчів у Серії А:

21:45 Емполі - Ювентус

21:45 Лечче - Салернітана

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