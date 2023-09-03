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Ліверпуль розгромив Астон Віллу, Крістал Пелес обіграв Вулвергемптон: результати матчів АПЛ

Результати матчів 4-го туру АПЛ
Сьогодні 18:18 267 0
Ліверпуль розгромив Астон Віллу, Крістал Пелес обіграв Вулвергемптон: результати матчів АПЛ
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Астон Вілла, #Вулвергемптон, #Крістал Пелес, #Ліверпуль

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 3-го вересня, відбулося 2 матчі в межах 4-го туру АПЛ.

Чемпіонат Англії - АПЛ
4 тур, 3 вересня

Крістал Пелес - Вулвергемптон 3:2 (0:0)

Голи: 1:0 - 56 Едуар, 1:1 - 65 Хі Чхан, 2:1 - 78 Езе, 3:1 - 84 Едуар, 3:2 - 90+6 Кунья

Ліверпуль - Астон Вілла 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 3 Собослай, 2:0 - 22 автогол Кеш, 3:0 - 55 Салах

Сьогодні відбудеться ще одна зустріч в АПЛ:

18:30 Арсенал - Манчестер Юнайтед

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