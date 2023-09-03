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Діназ переграв Гірник-Спорт: результати матчів Першої ліги

Сьогодні 15:55 185 0
Діназ переграв Гірник-Спорт: результати матчів Першої ліги
#Гірник Спорт, #Діназ, #Інгулець, #Металург, #Нива Тернопіль, #Поділля, #Прикарпаття, #Нива Бузова, #Хуст

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 3 вересня, у 6-му турі української Першої ліги Діназ святкував домашню перемогу над Гірник-Спортом.

Чемпіонат України - Перша ліга
6 тур, 3 вересня
Група Б

Діназ - Гірник-Спорт 3:1 (1:1) 

Голи: 1:0 - 17 Малакі, 1:1 - 21 Посєвкін, 2:1 - 54 Гільєрме, 3:1 - 69 Кіріченко

Сьогодні в українській Першій лізі відбудеться ще кілька матчів 6-го туру:

  • 14:30. Група А. Хуст - Поділля
  • 15:00. Група А. Прикарпаття - Нива (Бузова)
  • 16:00. Група Б. Інгулець - Металург
  • 16:30. Група Б. СК Полтава - Вікторія
  • 17:00. Група А. Нива (Тернопіль) - Агробізнес
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