Діназ переграв Гірник-Спорт: результати матчів Першої ліги

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 3 вересня, у 6-му турі української Першої ліги Діназ святкував домашню перемогу над Гірник-Спортом.
Чемпіонат України - Перша ліга
6 тур, 3 вересня
Група Б
Діназ - Гірник-Спорт 3:1 (1:1)
Голи: 1:0 - 17 Малакі, 1:1 - 21 Посєвкін, 2:1 - 54 Гільєрме, 3:1 - 69 Кіріченко
Сьогодні в українській Першій лізі відбудеться ще кілька матчів 6-го туру:
- 14:30. Група А. Хуст - Поділля
- 15:00. Група А. Прикарпаття - Нива (Бузова)
- 16:00. Група Б. Інгулець - Металург
- 16:30. Група Б. СК Полтава - Вікторія
- 17:00. Група А. Нива (Тернопіль) - Агробізнес