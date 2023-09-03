Діназ переграв Гірник-Спорт: результати матчів Першої ліги

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 3 вересня, у 6-му турі української Першої ліги Діназ святкував домашню перемогу над Гірник-Спортом.

Чемпіонат України - Перша ліга

6 тур, 3 вересня

Група Б

Діназ - Гірник-Спорт 3:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 17 Малакі, 1:1 - 21 Посєвкін, 2:1 - 54 Гільєрме, 3:1 - 69 Кіріченко

Сьогодні в українській Першій лізі відбудеться ще кілька матчів 6-го туру: