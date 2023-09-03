Звягель знищив Кремінь-2: результати матчів Другої ліги

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Сьогодні, 3 вересня, у 5-му турі української Другої ліги Звягель без проблем переміг Кремінь-2.
Українська Друга Ліга-2023/24: календар, результати матчів, турнірна таблиця
Чемпіонат України - Друга ліга
5 тур, 3 вересня
Кремінь-2 - Звягель 0:7 (0:2)
Голи: 0:1 - 35 Майтак, 0:2 - 42 Майтак, 0:3 - 49 Лучка, 0:4 - 58 Ндукве, 0:5 - 60 Майтак, 0:6 - 68 Чередниченко, 0:7 - 85 Волинець
Сьогодні в українській Другій лізі відбудеться ще кілька матчів 5-го туру:
- 13:30. Тростянець - Рух-2
- 15:30. Чайка - Металург-2
- 16:00. Локомотив - Дружба