Звягель знищив Кремінь-2: результати матчів Другої ліги

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Сьогодні, 3 вересня, у 5-му турі української Другої ліги Звягель без проблем переміг Кремінь-2.

Українська Друга Ліга-2023/24: календар, результати матчів, турнірна таблиця

Чемпіонат України - Друга ліга

5 тур, 3 вересня

Кремінь-2 - Звягель 0:7 (0:2)

Голи: 0:1 - 35 Майтак, 0:2 - 42 Майтак, 0:3 - 49 Лучка, 0:4 - 58 Ндукве, 0:5 - 60 Майтак, 0:6 - 68 Чередниченко, 0:7 - 85 Волинець

Сьогодні в українській Другій лізі відбудеться ще кілька матчів 5-го туру: