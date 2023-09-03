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Звягель знищив Кремінь-2: результати матчів Другої ліги

Сьогодні 13:55 199 0
Звягель знищив Кремінь-2: результати матчів Другої ліги
#Локомотив, #Звягель, #Кремінь-2, #Дружба

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 3 вересня, у 5-му турі української Другої ліги Звягель без проблем переміг Кремінь-2.

Українська Друга Ліга-2023/24: календар, результати матчів, турнірна таблиця

Чемпіонат України - Друга ліга
5 тур, 3 вересня

Кремінь-2 - Звягель 0:7 (0:2) 

Голи: 0:1 - 35 Майтак, 0:2 - 42 Майтак, 0:3 - 49 Лучка, 0:4 - 58 Ндукве, 0:5 - 60 Майтак, 0:6 - 68 Чередниченко, 0:7 - 85 Волинець 

Сьогодні в українській Другій лізі відбудеться ще кілька матчів 5-го туру:

  • 13:30. Тростянець - Рух-2
  • 15:30. Чайка - Металург-2
  • 16:00. Локомотив - Дружба
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