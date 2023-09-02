Баєр розгромив Дармштадт, Вердер розібрався з Майнцом: результати матчів Бундесліги

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#Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 2 вересня, відбулося 5 матчів у межах 3-го туру Бундесліги.

Чемпіонат України - Бундесліга
3 тур, 2 вересня

Аугсбург - Бохум 2:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 35 Бельо, 1:1 - 45+3 Асано, 2:1 - 62 Демірович, 2:2 - 64 Асано

Баєр - Дармштадт 5:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 21 Боніфейс, 1:1 - 25 Вільгельмссон, 2:1 - 49 Паласіос, 3:1 - 61 Боніфейс, 4:1 - 67 Гофманн, 5:1 - 83 Гложек

Вердер - Майнц 4:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 4 Дукш (пен), 2:0 - 53 Стаге, 3:0 - 82 Біттенкур, 4:0 - 84 Нжинмах

Гоффенгайм - Вольфсбург 3:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 36 Томас, 1:1 - 45+2 Брукс, 2:1 - 60 Баєр, 3:1 - 74 Сков

Штутгарт - Фрайбург 5:0 (3:0)

Голи: 1:0 - 8 Фюріх, 2:0 - 17 Гірассі, 3:0 - 19 Гірассі, 4:0 - 62 Фюріх, 5:0 - 75 Мійо

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