Реал Сосьєдад втримав перемогу над Гранадою: результати матчів Ла-Ліги

Результати матчів 4-го туру Ла-Ліги

Джерело - Чемпіон.

У 4-у турі іспанської Ла-Ліги відбувся один матч.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга

4 тур, 2 вересня

Реал Сосьєдад - Гранада 5:3 (2:1)

Голи: 1:0 - 9 Кубо, 1:1 - 35 автогол Ле Норман, 2:1 - 44 Кубо, 3:1 - 59 Субіменді, 4:1 - 67 Барренечеа, 5:1 - 76 автогол Бош, 5:2 - 83 Боє, 5:3 - 90+9 Сарагоса

Сьогодні відбудеться кілька матчів у Ла-Лізі:

17:15 Реал Мадрид - Хетафе

19:30 Алавес - Валенсія

22:00 Бетіс - Райо Вальєкано

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