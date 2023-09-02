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Реал без Луніна здобув вольову перемогу над Хетафе: результати матчів Ла-Ліги

Результати матчів 4-го туру Ла-Ліги
Сьогодні 19:32 538 0
Реал без Луніна здобув вольову перемогу над Хетафе: результати матчів Ла-Ліги
#Гранада, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Реал Мадрид, #Реал Сосьєдад, #Хетафе

Джерело - Чемпіон.

У 4-у турі іспанської Ла-Ліги відбулося 2 матчі.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
4 тур, 2 вересня

Реал Сосьєдад - Гранада 5:3 (2:1)

Голи: 1:0 - 9 Кубо, 1:1 - 35 автогол Ле Норман, 2:1 - 44 Кубо, 3:1 - 59 Субіменді, 4:1 - 67 Барренечеа, 5:1 - 76 автогол Бош, 5:2 - 83 Боє, 5:3 - 90+9 Сарагоса

Реал Мадрид - Хетафе 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 11 Майораль, 1:1 - 47 Хоселу, 2:1 - 90+5 Беллінгем

Сьогодні відбудеться кілька матчів у Ла-Лізі:

19:30 Алавес - Валенсія

22:00 Бетіс - Райо Вальєкано

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