Евертон без Миколенка зіграв унічию із Шеффілдом: результати матчів АПЛ

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 2-го вересня, відбувся 1 матч у межах 4-го туру англійської Прем'єр-ліги.
Чемпіонат Англії - АПЛ
4 тур, 2 вересня
Шеффілд Юнайтед - Евертон 2:2 (2:1)
Голи: 0:1- 14 Дукуре, 1:1 - 33 Арчер, 2:1 - 45+3 автогол Пікфорд, 2:2 - 55 Груневелд
Українець Віталій Миколенко провів матч на лаві для запасних.
У АПЛ відбудеться ще кілька матчів 4-го туру:
17:00 Бернлі - Тоттенгем
17:00 Брентфорд - Борнмут
17:00 Манчестер Сіті - Фулгем
17:00 Челсі - Ноттінгем
19:30 Брайтон - Ньюкасл Юнайтед
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