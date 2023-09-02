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Евертон без Миколенка зіграв унічию із Шеффілдом: результати матчів АПЛ

Результати матчів 4-го туру АПЛ
Сьогодні 16:32 201 0
Евертон без Миколенка зіграв унічию із Шеффілдом: результати матчів АПЛ
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Евертон, #Шеффілд Юнайтед

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 2-го вересня, відбувся 1 матч у межах 4-го туру англійської Прем'єр-ліги.

Чемпіонат Англії - АПЛ
4 тур, 2 вересня

Шеффілд Юнайтед - Евертон 2:2 (2:1)

Голи: 0:1- 14 Дукуре, 1:1 - 33 Арчер, 2:1 - 45+3 автогол Пікфорд, 2:2 - 55 Груневелд

Українець Віталій Миколенко провів матч на лаві для запасних.

У АПЛ відбудеться ще кілька матчів 4-го туру:

17:00 Бернлі - Тоттенгем

17:00 Брентфорд - Борнмут

17:00 Манчестер Сіті - Фулгем

17:00 Челсі - Ноттінгем

19:30 Брайтон - Ньюкасл Юнайтед

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