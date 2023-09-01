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Жеребкування групового етапу Ліги Європи-2023/24: ОНЛАЙН

Сьогодні 14:18 946 0
Жеребкування групового етапу Ліги Європи-2023/24: ОНЛАЙН
#Ліга Європи

Джерело - Чемпіон.

Група A  Група B Група С Група D
Вест Гем Аякс Рейнджерс Аталанта
Група E Група F Група G Група H
Ліверпуль Вільярреал Рома Баєр

Розпочинаємо з першого кошика!

Джордо Маркетті традиційно розкриває деталі регламенту.

Стефан Мбіа та Джон О'Ші допомагатимуть нам сьогодні в проведенні жеребкування!

На жаль, жодна українська команда не кваліфікувалася у ЛЄ 2023/2024.

Нам демонструються найкращі моменти попереднього розіграшу Ліги Європи. Нагадаємо Севілья виграла трофей минулого сезону.

Церемонія жеребкування незабаром розпочнеться!

Жеребкування групового етапу Ліги Європи сезону-2023/24 відбудеться 1 вересня у Монако. Початок церемонії - о 14:00 за київським часом.

Наш сайт проведе текстову онлайн-трансляцію жеребкування.

Процедура

  • 32 учасники рівномірно розподілять по чотирьох кошиках посіву згідно з клубними коефіцієнтами перед початком сезону та принципами Комітету з клубних змагань
  • Команди із чотирьох кошиків сформують вісім груп. У кожній групі буде по одній команді з кожного кошика
  • До однієї групи не можуть потрапити команди з однієї асоціації. Про інші обмеження буде оголошено перед жеребкуванням.
  • Клуби з асоціацій, представлених на групових етапах Ліги Європи та Ліги конференцій двома або більше учасниками, будуть об'єднані в пари з метою розвести матчі даних команд з різних тимчасових слотів (19:45 та 22:00), якщо це можливо. Для цього вісім груп будуть поділені на кольори: групи з А по D будуть червоними, з Е по Н - синіми. Якщо один клуб із пари потрапить, наприклад, до червоної групи (A, B, C або D), то інший клуб із цієї пари автоматично відправиться в синю групу (E, F, G або H). Пари команд будуть оголошені перед жеребкуванням.

Команди

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Допис, поширений UEFA Europa League (@europaleague)

Груповий етап

32 команди утворять 8 груп. Переможці груп виходять до 1/8 фіналу. Команди, які посядуть друге місце виходять у стикові матчі, де зіграють з вісьмома клубами, які посіли треті місця на груповому етапі Ліги чемпіонів. Ті, хто фінішують третіми, вирушають до Ліги конференцій УЄФА та зіграють у стикових матчах з вісьмома клубами, які посіли другі місця на груповому етапі цього турніру.

Дати

1-й тур - 21 вересня

2-й тур - 5 жовтня

3-й тур - 26 жовтня

4-й тур - 9 листопада

5-й тур - 30 листопада

6-й тур - 14 грудня

Жеребкування стикових матчів відбудеться 18 грудня.

Фінал Ліги Європи УЄФА-2023/24 відбудеться 22 травня 2024 року на стадіоні на Авіва у Дубліні.

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