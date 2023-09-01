Україна залишилась із двома представниками в євросезоні: оновлена таблиця коефіцієнтів УЄФА

Джерело - Чемпіон.
За підсумками матчів-відповідей раунду плей-оф кваліфікації єврокубків Україна залишилася із 2 представниками та посідає 17-ту позицію таблиці коефіцієнтів УЄФА. Ще минулого тижня нашу асоціацію обійшли Ізраїль і Данія.
З європейськими турнірами на цей сезон попрощалося київське Динамо, яке не змогло пройти турецький Бешикташ у відборі до Ліги конференцій, та Дніпро-1, що драматично в овертаймі вилетів від словацького Спартака із Трнави. На плаву залишилася луганська Зоря, яка (хоч і вилетіла з Ліги Європи від чеської Славії), продовжить свій шлях на груповому етапі Ліги конференцій.
У підсумку такі "подвиги" цього мідвіка принесли до загальної скарбнички України лише 0,2 бала.
На жаль, уже давно маємо ще одну втрату - полтавська Ворскла раніше не змогла здолати грузинську Ділу у 2-му раунді кваліфікації ЛК.
Таблиця коефіцієнтів УЄФА
|#
|Країна
|19/20
|20/21
|21/22
|22/23
|23/24
|Заг.
|К-сть
клубів
|1
|Англія
|18,571
|24,357
|21,000
|22,428
|2,250
|89,178
|8/8
|2
|Іспанія
|18,928
|19,500
|18,428
|15,714
|2,562
|75,989
|7/8
|3
|Італія
|14,928
|16,285
|15,714
|22,214
|2,428
|71,712
|7/7
|4
|Німеччина
|18,714
|15,214
|16,285
|17,125
|2,500
|69,767
|7/7
|5
|Нідерланди
|9,400
|9,200
|19,200
|13,500
|3,800
|55,100
|4/5
|6
| Франція
|11,666
|7,916
|18,416
|12,583
|1,750
|52,331
|6/6
|7
|Португалія
|10,300
|9,600
|12,916
|12,500
|3,000
|48,316
|4/6
|8
|Бельгія
|7,600
|6,000
|6,600
|14,200
|4,000
|38,400
|5/5
|9
|Туреччина
|5,000
|3,100
|6,700
|11,800
|6,250
|32,850
|3/4
|10
| Шотландія
|9,750
|8,500
|7,900
|3,500
|2,000
|31,650
|3/5
|11
|Австрія
|5,800
|6,700
|10,400
|4,900
|2,200
|30,000
|3/5
|12
|Швейцарія
|6,403
|5,125
|7,750
|8,500
|2,000
|29,775
|3/5
|13
|Сербія
|6,000
|5,500
|9,500
|5,375
|1,000
|27,375
|3/5
|14
| Данія
|5,125
|4,125
|7,800
|5,900
|4,000
|26,950
|2/4
|15
|Норвегія
|3,750
|6,500
|7,625
|5,750
|3,000
|26,625
|2/4
|16
| Ізраїль
|2,375
|7,000
|6,750
|6,250
|3,250
|25,625
|2/4
|17
|Україна
|7,200
|6,800
|4,200
|5,700
|1,700
|25,600
|2/5
Клубний рейтинг коефіцієнтів для національних асоціацій розраховується на основі результатів усіх клубів конкретної асоціації в Лізі чемпіонів (ЛЧ), Лізі Європи (ЛЄ) та Лізі конференцій (ЛК) УЄФА за останні 5 сезонів. Рейтинг визначає кількість місць для кожної асоціації (країни) на майбутні єврокубкові сезони.
Система нарахування балів
Очки нараховуються за наступною схемою:
- перемога в матчі групового етапу та вище - 2 очка;
- перемога в матчі кваліфікації та плей-оф кваліфікації - 1 очко;
- нічия в матчі групового етапу та вище - 1 очко;
- нічия в матчі кваліфікації та плей-оф кваліфікації - 0,5 очка;
- бонус за участь у груповому етапі (ЛЧ, ЛЄ) - 4 очки;
- бонус за вихід до 1/8 фіналу (ЛЧ) - 4 очки;
- перше місце у групі (ЛЄ) - 4 очки;
- друге місце у групі (ЛЄ) - 2 очки;
- перше місце у групі (ЛК) - 2 очки;
- друге місце у групі (ЛК) - 1 очко;
- вихід до 1/8 фіналу, чвертьфіналу, півфіналу та фіналу (ЛЧ, ЛЄ) - додатково по 1 очку;
- вихід до 1/2 фіналу та фіналу (ЛК) - додатково по 1 очку.
Додатково
- Результати серій пенальті не впливають на підрахунок.
- Для матчів плей-оф, які спочатку планувалися у звичайному форматі, а потім були скорочені до одного матчу, нарахування очок змінюється наступним чином:
- три очки за перемогу (в основний та додатковий час);
- два очка кожній команді у разі нічиєї (після основного та додаткового часу);
- одне очко за поразку (в основний чи додатковий час).
Розрахунок коефіцієнта
Коефіцієнт є сумою середнього значення за поточний сезон (загальна кількість набраних балів ділиться на число клубів конкретної асоціації, що беруть участь у євросезоні) плюс результати попередніх 4 сезонів. У разі рівності коефіцієнтів вище місце посідає асоціація з вищим коефіцієнтом за попередній сезон.
Рейтинг оновлюється після кожного раунду клубних змагань УЄФА.
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