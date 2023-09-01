Україна залишилась із двома представниками в євросезоні: оновлена таблиця коефіцієнтів УЄФА

А єврокубковий сезон тільки ж розпочинається...

Джерело - Чемпіон.

За підсумками матчів-відповідей раунду плей-оф кваліфікації єврокубків Україна залишилася із 2 представниками та посідає 17-ту позицію таблиці коефіцієнтів УЄФА. Ще минулого тижня нашу асоціацію обійшли Ізраїль і Данія.

З європейськими турнірами на цей сезон попрощалося київське Динамо, яке не змогло пройти турецький Бешикташ у відборі до Ліги конференцій, та Дніпро-1, що драматично в овертаймі вилетів від словацького Спартака із Трнави. На плаву залишилася луганська Зоря, яка (хоч і вилетіла з Ліги Європи від чеської Славії), продовжить свій шлях на груповому етапі Ліги конференцій.

У підсумку такі "подвиги" цього мідвіка принесли до загальної скарбнички України лише 0,2 бала.

На жаль, уже давно маємо ще одну втрату - полтавська Ворскла раніше не змогла здолати грузинську Ділу у 2-му раунді кваліфікації ЛК.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА

# Країна 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 Заг. К-сть

клубів 1 Англія 18,571 24,357 21,000 22,428 2,250 89,178 8/8 2 Іспанія 18,928 19,500 18,428 15,714 2,562 75,989 7/8 3 Італія 14,928 16,285 15,714 22,214 2,428 71,712 7/7 4 Німеччина 18,714 15,214 16,285 17,125 2,500 69,767 7/7 5 Нідерланди 9,400 9,200 19,200 13,500 3,800 55,100 4/5 6 Франція

11,666 7,916 18,416 12,583 1,750 52,331 6/6 7 Португалія 10,300 9,600 12,916 12,500 3,000 48,316 4/6 8 Бельгія 7,600 6,000 6,600 14,200 4,000 38,400 5/5 9 Туреччина 5,000 3,100 6,700 11,800 6,250 32,850 3/4 10 Шотландія

9,750 8,500 7,900 3,500 2,000 31,650 3/5 11

Австрія 5,800 6,700 10,400 4,900 2,200 30,000 3/5 12 Швейцарія 6,403 5,125 7,750 8,500 2,000 29,775 3/5 13 Сербія 6,000 5,500 9,500 5,375 1,000 27,375 3/5 14 Данія

5,125 4,125 7,800 5,900 4,000 26,950 2/4 15 Норвегія 3,750 6,500 7,625 5,750 3,000 26,625 2/4 16 Ізраїль

2,375 7,000 6,750 6,250 3,250 25,625 2/4 17 Україна 7,200 6,800 4,200 5,700 1,700 25,600 2/5

Клубний рейтинг коефіцієнтів для національних асоціацій розраховується на основі результатів усіх клубів конкретної асоціації в Лізі чемпіонів (ЛЧ), Лізі Європи (ЛЄ) та Лізі конференцій (ЛК) УЄФА за останні 5 сезонів. Рейтинг визначає кількість місць для кожної асоціації (країни) на майбутні єврокубкові сезони.

Система нарахування балів

Очки нараховуються за наступною схемою:

перемога в матчі групового етапу та вище - 2 очка;

перемога в матчі кваліфікації та плей-оф кваліфікації - 1 очко;

нічия в матчі групового етапу та вище - 1 очко;

нічия в матчі кваліфікації та плей-оф кваліфікації - 0,5 очка;

бонус за участь у груповому етапі (ЛЧ, ЛЄ) - 4 очки;

бонус за вихід до 1/8 фіналу (ЛЧ) - 4 очки;

перше місце у групі (ЛЄ) - 4 очки;

друге місце у групі (ЛЄ) - 2 очки;

перше місце у групі (ЛК) - 2 очки;

друге місце у групі (ЛК) - 1 очко;

вихід до 1/8 фіналу, чвертьфіналу, півфіналу та фіналу (ЛЧ, ЛЄ) - додатково по 1 очку;

вихід до 1/2 фіналу та фіналу (ЛК) - додатково по 1 очку.

Додатково

Результати серій пенальті не впливають на підрахунок. Для матчів плей-оф, які спочатку планувалися у звичайному форматі, а потім були скорочені до одного матчу, нарахування очок змінюється наступним чином:

три очки за перемогу (в основний та додатковий час);

два очка кожній команді у разі нічиєї (після основного та додаткового часу);

одне очко за поразку (в основний чи додатковий час).

Розрахунок коефіцієнта

Коефіцієнт є сумою середнього значення за поточний сезон (загальна кількість набраних балів ділиться на число клубів конкретної асоціації, що беруть участь у євросезоні) плюс результати попередніх 4 сезонів. У разі рівності коефіцієнтів вище місце посідає асоціація з вищим коефіцієнтом за попередній сезон.

Рейтинг оновлюється після кожного раунду клубних змагань УЄФА.

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