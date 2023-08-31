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Зоря прийматиме Славія: розклад матчів Ліги Європи

Розклад матчів кваліфікації Ліги Європи на 31 серпня
Сьогодні 09:58 193 0
Зоря прийматиме Славія: розклад матчів Ліги Європи
#Ліга Європи, #Славія, #Зоря Луганськ

Джерело - Чемпіон.

Відбудуться матчі-відповіді плей-оф кваліфікації Ліги Європи сезону 2023/24 років.

Розклад матчів четвертого раунду кваліфікації Ліги Європи на 31 серпня:

19:00 Карабах - Олімпія

20:00 Аріс - Слован

20:00 Зоря - Славія

20:00 Спарта - Динамо Загреб

20:00 Шериф - Клаксвік

21:00 Аякс - Лудогорець

21:00 Чукарічкі - Олімпіакос

21:30 Лугано - Рояль Уніон

21:45 Абердін - Хекен

22:00 Зрінські - ЛАСК

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