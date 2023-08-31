Зоря прийматиме Славія: розклад матчів Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.
Відбудуться матчі-відповіді плей-оф кваліфікації Ліги Європи сезону 2023/24 років.
Розклад матчів четвертого раунду кваліфікації Ліги Європи на 31 серпня:
19:00 Карабах - Олімпія
20:00 Аріс - Слован
20:00 Зоря - Славія
20:00 Спарта - Динамо Загреб
20:00 Шериф - Клаксвік
21:00 Аякс - Лудогорець
21:00 Чукарічкі - Олімпіакос
21:30 Лугано - Рояль Уніон
21:45 Абердін - Хекен
22:00 Зрінські - ЛАСК
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