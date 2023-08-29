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Жеребкування групового етапу Ліги Європи-2023/24: онлайн-трансляція

Сьогодні 17:22 217 0
Жеребкування групового етапу Ліги Європи-2023/24: онлайн-трансляція
#Ліга Європи

Джерело - Чемпіон.

Жеребкування групового етапу Ліги Європи сезону-2023/24 відбудеться 1 вересня у Монако. Початок церемонії - о 14:00 за київським часом.

Наш сайт проведе текстову онлайн-трансляцію жеребкування.

Процедура

  • 32 учасники рівномірно розподілять по чотирьох кошиках посіву згідно з клубними коефіцієнтами перед початком сезону та принципами Комітету з клубних змагань
  • Команди із чотирьох кошиків сформують вісім груп. У кожній групі буде по одній команді з кожного кошика
  • До однієї групи не можуть потрапити команди з однієї асоціації. Про інші обмеження буде оголошено перед жеребкуванням.
  • Клуби з асоціацій, представлених на групових етапах Ліги Європи та Ліги конференцій двома або більше учасниками, будуть об'єднані в пари з метою розвести матчі даних команд з різних тимчасових слотів (19:45 та 22:00), якщо це можливо. Для цього вісім груп будуть поділені на кольори: групи з А по D будуть червоними, з Е по Н - синіми. Якщо один клуб із пари потрапить, наприклад, до червоної групи (A, B, C або D), то інший клуб із цієї пари автоматично відправиться в синю групу (E, F, G або H). Пари команд будуть оголошені перед жеребкуванням.

Команди (наразі відомі лише 16 учасників)

  1. Брайтон (Англія)
  2. Ліверпуль (Англія)
  3. Вест Гем (Англія)
  4. Марсель (Франція)
  5. Ренн (Франція)
  6. Тулуза (Франція)
  7. Бетіс (Іспанія)
  8. Вільярреал (Іспанія)
  9. Баєр (Німеччина)
  10. Фрайбург (Німеччина)
  11. Аталанта (Італія)
  12. Рома (Італія)
  13. Штурм (Австрія)
  14. Спортинг (Португалія)
  15. ТСЦ Бачка-Топола (Сербія)
  16. Серветт (Швейцарія)

Груповий етап

32 команди утворять 8 груп. Переможці груп виходять до 1/8 фіналу. Команди, які посядуть друге місце виходять у стикові матчі, де зіграють з вісьмома клубами, які посіли треті місця на груповому етапі Ліги чемпіонів. Ті, хто фінішують третіми, вирушають до Ліги конференцій УЄФА та зіграють у стикових матчах з вісьмома клубами, які посіли другі місця на груповому етапі цього турніру.

Дати

1-й тур - 21 вересня

2-й тур - 5 жовтня

3-й тур - 26 жовтня

4-й тур - 9 листопада

5-й тур - 30 листопада

6-й тур - 14 грудня

Жеребкування стикових матчів відбудеться 18 грудня.

Фінал Ліги Європи УЄФА-2023/24 відбудеться 22 травня 2024 року на стадіоні на Авіва у Дубліні.

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